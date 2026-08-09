Circulație interzisă duminica și în zilele de sărbătoare

Germania interzice circulația camioanelor grele pe toate drumurile din țară, inclusiv pe autostrăzi, în fiecare duminică și în timpul sărbătorilor naționale și al anumitor sărbători regionale.

Potrivit ministerului Federal al Transporturilor din Germania, măsura urmărește reducerea aglomerației din trafic în aceste perioade. În plus, autoritățile susțin că restricțiile contribuie la creșterea siguranței rutiere, la protecția mediului și la reducerea nivelului de zgomot, relatează publicația Blic, parte a grupului Ringier.

Legislația germană prevede că vehiculele de transport marfă care depășesc o anumită masă sau transportă anumite categorii de mărfuri nu pot circula duminica și în zilele de sărbătoare legală, între orele 00:00 și 22:00. De asemenea, între 1 iulie și 31 august, este în vigoare o restricție suplimentară în zilele de sâmbătă, între orele 07:00 și 20:00.

Ce vehicule sunt vizate și care sunt excepțiile

Interdicția de circulație se aplică vehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 7,5 tone, precum și ansamblurilor formate din camion și remorcă.

Există însă mai multe excepții. Sunt exceptate transporturile de alimente, vehiculele serviciilor de urgență și de salvare, cele utilizate pentru intervenții în caz de dezastre, activitățile agricole și anumite transporturi considerate de interes deosebit. Șoferii își pot relua deplasarea după ora 22:00, însă în perioada Crăciunului trebuie să acorde o atenție suplimentară programului restricțiilor.

O țară din Europa interzice circulația pe toate drumurile pentru acești șoferi, duminica și de sărbători: amenzile ajung la 570 de euro
Imagine generată cu AI

În zilele de 25 și 26 decembrie, care sunt sărbători legale în Germania, camionul trebuie oprit înainte de miezul nopții sau poate circula doar două ore, în funcție de aplicarea restricțiilor.

Amenzi de până la 570 de euro

Legea germană stabilește cu exactitate sectoarele de autostradă pe care se aplică restricțiile de circulație din timpul verii. Și în acest caz există excepții.

Restricțiile nu se aplică transportului de albine, pește viu sau proaspăt, fructe și legume perisabile, carne proaspătă și produse din carne, precum și altor categorii de mărfuri prevăzute de lege.

Potrivit legislației germane, șoferul care încalcă interdicția de circulație poate primi o amendă de 120 de euro. În cazul angajatorului, sancțiunea poate ajunge la 570 de euro.

Interdicții de circulație pentru camioane în Europa pe timpul verii

Vara, și alte state europene introduc restricții de circulație pentru camioane. De la Austria până în Croația, regulile diferă în funcție de țară. Unele state introduc interdicții speciale pe perioada vacanțelor, în timp ce altele aplică pe tot parcursul anului restricții de circulație în weekend sau pe timpul nopții.

Austria continuă să aplice unele dintre cele mai stricte reguli pentru transportul rutier greu.

Pe lângă interdicțiile permanente din weekend și în zilele de sărbătoare, autoritățile introduc pe timpul verii restricții suplimentare pe principalele rute de tranzit.

Sunt vizate, printre altele:

  • ruta Brenner;
  • șoseaua Fernpass;
  • alte axe importante care leagă Austria de Italia și sud-estul Europei.

Încălcarea restricțiilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 3.000 de euro.

Franța înăsprește regulile în perioada concediilor

Și Franța introduce restricții suplimentare în sezonul estival.

Pe lângă interdicțiile obișnuite din weekend, în mai multe sâmbete din lunile iulie și august circulația camioanelor este limitată suplimentar.

Cele mai afectate sunt drumurile spre litoralul mediteranean și trecerile alpine prin:

  • Tunelul Mont Blanc;
  • Tunelul Fréjus.

Companiile care nu respectă regulile pot primi amenzi de până la 3.750 de euro, cele mai ridicate dintre statele analizate.

Nu toate statele europene au restricții de vară

Elveția nu aplică interdicții speciale în sezonul estival, însă limitează circulația camioanelor pe tot parcursul anului. Sunt în vigoare:

  • interdicții de circulație pe timpul nopții;
  • restricții în zilele de duminică și de sărbătoare.

Aceste reguli afectează în special transporturile care traversează Alpii.

În schimb, Belgia, Țările de Jos și Danemarca nu au interdicții naționale generale pentru transportul rutier de marfă în perioada verii. Luxemburg nu aplică un regim clasic de restricții estivale, însă limitează în weekend tranzitul camioanelor grele către Germania și Franța.

Transportatorii sunt sfătuiți să își planifice traseele

Regulile privind circulația camioanelor diferă considerabil de la un stat la altul.

În funcție de țara tranzitată, pot exista restricții sezoniere, interdicții permanente în weekend sau pe timpul nopții ori limitări aplicate doar pe anumite sectoare de drum. Din acest motiv, transportatorii și șoferii profesioniști sunt sfătuiți să își planifice cu atenție cursele înainte de plecare, în special dacă tranzitează rute importante precum Brenner, Alpii francezi sau drumurile către Marea Adriatică.

Citește și: Taxă de drum de la 1 iulie pentru toate camioanele, inclusiv românești, pe șoselele din Olanda. Ce drumuri sunt exceptate și cum se calculează suma de plată

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