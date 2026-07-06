Interdicții de circulație pentru camioane în Europa pe timpul verii

În timpul sezonului estival, când milioane de persoane călătoresc cu autoturismul spre destinațiile de vacanță, mai multe state europene impun restricții de circulație pentru camioanele de mare tonaj.

De la Austria până în Croația, regulile diferă în funcție de țară. Unele state introduc interdicții speciale pe perioada vacanțelor, în timp ce altele aplică pe tot parcursul anului restricții de circulație în weekend sau pe timpul nopții. Pentru firmele de transport și șoferii profesioniști nu este suficientă cunoașterea legislației din Germania, deoarece fiecare stat stabilește propriile intervale orare, limite de tonaj și excepții.

Cele mai afectate sunt coridoarele turistice intens circulate, precum ruta Brenner, trecătorile alpine dintre Franța și Italia sau drumurile către litoralul Adriaticii.

Austria, principalul punct de tranzit cu cele mai multe restricții

Austria continuă să aplice unele dintre cele mai stricte reguli pentru transportul rutier greu.

Pe lângă interdicțiile permanente din weekend și în zilele de sărbătoare, autoritățile introduc pe timpul verii restricții suplimentare pe principalele rute de tranzit.

Sunt vizate, printre altele:

ruta Brenner;

șoseaua Fernpass;

alte axe importante care leagă Austria de Italia și sud-estul Europei.

Încălcarea restricțiilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 3.000 de euro.

Cum sunt reglementate restricțiile în Germania

În Germania, pe lângă interdicția permanentă de circulație pentru camioane în zilele de duminică și de sărbătoare, este aplicată și o restricție specială pe perioada vacanței de vară.

Aceasta se aplică:

camioanelor cu masa totală autorizată de peste 7,5 tone;

camioanelor cu remorcă.

Restricția este valabilă între 1 iulie și 31 august, în fiecare sâmbătă, între orele 07:00 și 20:00, pe anumite autostrăzi și drumuri naționale. Șoferii care încalcă regulile riscă o amendă de 120 de euro, iar proprietarii vehiculelor pot fi sancționați cu 570 de euro.

Există însă excepții pentru transporturile de produse alimentare perisabile, transportul combinat, precum și pentru vehiculele de intervenție și cele utilizate pentru depanare.

Restricțiile sunt valabile pe 22 de autostrăzi din Germania, pe anumite sectoare de drum, în ambele sensuri de circulație. Printre acestea se numără:

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A45

A61

A67

A81

A92

A93

A99

A113

A115

A831

A980

A995

Pe lângă autostrăzi, restricțiile se aplică și pe două drumuri naționale:

B31, între Stockach-Ost și Sigmarszell;

B96/E251, între limita administrativă a Berlinului și B104, în apropiere de Neubrandenburg.

Franța înăsprește regulile în perioada concediilor

Și Franța introduce restricții suplimentare în sezonul estival.

Pe lângă interdicțiile obișnuite din weekend, în mai multe sâmbete din lunile iulie și august circulația camioanelor este limitată suplimentar.

Cele mai afectate sunt drumurile spre litoralul mediteranean și trecerile alpine prin:

Tunelul Mont Blanc;

Tunelul Fréjus.

Companiile care nu respectă regulile pot primi amenzi de până la 3.750 de euro, cele mai ridicate dintre statele analizate.

Nu toate statele europene au restricții de vară

Elveția nu aplică interdicții speciale în sezonul estival, însă limitează circulația camioanelor pe tot parcursul anului. Sunt în vigoare:

interdicții de circulație pe timpul nopții;

restricții în zilele de duminică și de sărbătoare.

Aceste reguli afectează în special transporturile care traversează Alpii.

În schimb, Belgia, Țările de Jos și Danemarca nu au interdicții naționale generale pentru transportul rutier de marfă în perioada verii. Luxemburg nu aplică un regim clasic de restricții estivale, însă limitează în weekend tranzitul camioanelor grele către Germania și Franța.

Transportatorii sunt sfătuiți să își planifice traseele

Regulile privind circulația camioanelor diferă considerabil de la un stat la altul.

În funcție de țara tranzitată, pot exista restricții sezoniere, interdicții permanente în weekend sau pe timpul nopții ori limitări aplicate doar pe anumite sectoare de drum.

Din acest motiv, transportatorii și șoferii profesioniști sunt sfătuiți să își planifice cu atenție cursele înainte de plecare, în special dacă tranzitează rute importante precum Brenner, Alpii francezi sau drumurile către Marea Adriatică.

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