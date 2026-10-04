Un incident grav a avut loc în Siberia, la Institutul de Cercetare Anti-Ciumă din Șelehov, lângă Irkutsk, unde o presupusă infecție periculoasă a fost eliberată în urma unui accident de laborator. Un angajat al instituției, o femeie de 28 de ani, a murit după ce a fost diagnosticată cu o formă de pneumonie de origine „necunoscută”. Autoritățile ruse au inițiat măsuri stricte de siguranță pentru a preveni o eventuală răspândire, potrivit CNN.

Măsurile luate după incidentul din Șelehov

Agenția Rospotrebnadzor, responsabilă pentru gestionarea bolilor infecțioase, a anunțat că situația sanitar-epidemiologică din zonele Irkutsk și Șelehov este „stabilă”. Cu toate acestea, au fost luate măsuri speciale în legătură cu incidentul. „Toate contactele apropiate identificate sunt sub supraveghere medicală. În prezent, nu prezintă semne ale bolii, iar rezultatele testelor de laborator sunt negative”, a precizat directorul unei fabrici de aluminiu din apropiere, Artem Fominikh.

Potrivit presei independente Liudi Baikala, aproximativ 200 de persoane sunt sub observație medicală la spitalul din Șelehov, unde a fost tratată și angajata decedată. De asemenea, carantina a fost impusă în cel puțin o maternitate din oraș, ca măsură preventivă.

Ciuma, una dintre ipotezele analizate

Alexei Țidenov, șeful republicii vecine Buryatia, a declarat că decesul femeii ar putea fi legat de ciumă, dar a precizat că „nu există focare de ciumă” în regiune. Fostul șef al Rospotrebnadzor, Ghenadi Onișcenko, a declarat pentru TASS că, deși infecția „cel mai probabil nu este ciuma”, condițiile meteo reci ar reduce și mai mult riscul de transmitere.

Într-un apel pentru calm, guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev, a organizat o întâlnire extraordinară a comisiei regionale antiepidemice, asigurând populația că autoritățile acționează pentru a controla situația.

Cât de periculoasă este ciuma pneumonică

Ciuma pneumonică, unul dintre cele trei tipuri de ciumă cauzate de bacteria Yersinia pestis, este extrem de contagioasă și poate fi transmisă prin particulele respiratorii eliberate de o persoană infectată. Potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite (CDC), simptomele includ febră, dureri de cap, slăbiciune și o pneumonie severă caracterizată prin dificultăți de respirație, dureri în piept și tuse cu mucus sângeros.