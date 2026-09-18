Clasa I cu predare în limba română din localitatea Orlivka, situată în sudul Ucrainei, își va redeschide porțile începând de luni. Decizia de reînființare a fost adoptată de Consiliul Profesoral al școlii și aprobată ulterior de Consiliul Local Reni, oferindu-le copiilor deja înscriși posibilitatea de a urma cursurile în limba maternă.

Consulul României la Odesa a discutat cu părinții și profesorii

Claudiu Tătaru, consulul general al României în regiunea Odesa, s-a deplasat, vineri, în localitate, împreună cu șeful Administrației Militare raionale Reni, și a discutat cu părinții și profesorii.

„În urma discuțiilor, Consiliul Profesorul al școlii din Orlivka a adoptat decizia de redeschidere a clasei I cu predare în limba română, decizie aprobată ulterior de autoritatea locală din Reni. Începând de luni, 21 septembeie, cei 7 copii reînscriși vor relua cursurile în limba română. Soluția convenită asigură continuitatea învățământului în limba maternă la orlivka, în actualul cadru educațional”, au anunțat reprezentanții Consulatului pe pagina de Facebook.

Ministerul de Externe anunţă, miercuri seară, că face verificări, după ce a fost informat cu privire la situaţia clasei I cu predare în limba română din Cartal (Orlivka), localitate din regiunea Odesa, unde etnicii români ar reprezenta aproape 100% din populaţie.

După numeroase demersuri, clasa a fost deschisă la 1 septembrie, dar închisă patru zile mai târziu. Părinţii ar fi fost îndemnaţi să treacă copiii în clasa cu predare în limba ucraineană. Consulatul General al României la Odesa a contactat imediat autorităţile locale şi regionale competente şi va efectua o a doua vizită la faţa locului în data de 18 septembrie pentru a discuta situaţia cu toate părţile implicate, relatează News.ro.

Cazul de la Cartal vine după o altă dispută privind păstrarea claselor cu predare în limba română în regiunea Odesa. În această vară, comunităţile româneşti din Satu Nou şi Borisăuca, raionul Cetatea Albă (Bilhorod-Dnistrovsk), au făcut demersuri pentru păstrarea claselor a X-a în şcolile din localităţile lor.

„Școlile româneşti nu vor avea de suferit”

În 27 august, preşedintele Nicuşor Dan afirma că a reprimit asigurări, în cadrul discuţiilor purtate la Chişinău cu omologul său ucrainean, că reforma educaţiei care este programată a avea loc în ţara vecină va avea în vedere drepturile comunităţii româneşti.