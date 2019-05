Soțul Liei Olguța Vasilescu, aflat pe lista candidaților PSD la alegerile europarlamentare, a dat drept contraexemplu măririle de pensii și salarii.

„Tot la spitale mă întrebaţi? Întrebarea este una răutăcioasă, nu am ce să comentez! Suntem într-un mandat de patru ani de zile, nu am promis că le facem pe toate într-o singură zi. Suntem pe drumul cel bun. Avem creştere economică, anul trecul, locul trei în Europa, s-a rezolvat problema creşterii salariilor aşa cum am promis, cu creşterea pensiilor, cu ajutorul în agricultură şi pot să vă mai dau zeci de exemple. La categoria spitale, se vor da şi aici. Am primit 150 de milioane de euro toţi banii şi s-au cheltuit 135 de milioane de euro pe studii, pe cele trei spitale. De aici încolo sunt în continuare în căutare de soluţii”, a spus Claudiu Manda, la Antena 3, răspuzând întrebării.