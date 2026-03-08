„Votul pentru numirea liderului a avut loc, iar liderul a fost ales”, a declarat Ahmad Alamolhoda, unul dintre cei 88 de membri ai Adunării Experților, citat de agenția iraniană de presă Mehr.

Potrivit lui Alamolhoda, numele noului ghid suprem va fi anunțat de secretariatul Adunării Experților la o dată neprecizată.

Ghidul suprem, un ayatollah de rang înalt, se află în centrul puterii din Iran de la Revoluția Islamică din 1979, fiind autoritatea religioasă și politică de cea mai înalt rang și având ultimul cuvânt în toate afacerile statului, notează AFP.

Iranul a avut doi ghizi supremi: Ruhollah Khomeini (3 decembrie 1979 – 3 iunie 1989) și Ali Khamenei (4 iunie 1989 – 28 februarie 2026). Numele celui de-al treilea lider este ținut secret pentru a-l proteja probabil de eventuale atacuri americane și israeliene.

Ori președintele american Donald Trump a cerut joi să fie „implicat” în selecția succesorului lui Ali Khamenei și a subliniat că nu va accepta ca fiul acestuia să preia funcția.

Alți membri ai Adunării Experților au confirmat numirea, unul dintre ei sugerând că noul lider ar fi chiar Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei. Numele lui Mojtaba Khamenei (56 de ani) circulase anterior ca posibil succesor, iar opoziția susținuse acum câteva zile că ar fi fost ales drept noul ghid suprem al țării – o informație ce nu a fost confirmată oficial.

„Cel mai potrivit candidat, aprobat de majoritatea Adunării Experților, a fost ales”, a declarat Mohsen Heydari, reprezentantul provinciei Khuzestan în organismul clerical, citat de agenția de presă ISNA.

Un alt membru, Mohammad Mehdi Mirbagheri, a declarat într-un videoclip difuzat de agenția de știri Fars că „s-a ajuns la o opinie fermă, care reflectă poziția majorității”.

Alegerea lui Mojtaba Khamenei ar fi problematică, deoarece succesiunea tată fiu ar putea fi considerată în dezacord cu principiile de conducere a Republicii Islamice Iran. În plus, Mojtaba Khamenei nu a deținut o funcție guvernamentală și nu a ajuns la statutul teologic necesar pentru funcția de ghid suprem.

Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis pe 28 februarie, în primele ore ale operațiunii militare americano-israeliene „Epic Fury”.

Oficialii iranieni au respins categoric ideea ca Donald Trump să joace vreun rol în alegerea succesorului lui Ali Khamenei.

Pe de altă parte, armata israeliană (IDF) a amenințat duminică, prin intermediul contului său în limba persană de pe X, că îi va lua ca țintă pe membrii Adunării Experților, un organism format doar din clerici șiiți.

Israelul „va continua să monitorizeze îndeaproape orice succesor și pe oricine dorește să numească unul’, a avertizat IDF.

