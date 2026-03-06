„Avem câțiva oameni care ar face o treabă bună”

Conflictul din Orientul Mijlociu atinge un punct critic odată cu lansarea atacurilor israeliene asupra Teheranului și a suburbiilor din Beirut, generând panică masivă și evacuarea a peste o jumătate de milion de oameni.

Președintele american Donald Trump a spus că nu dorește o perioadă lungă de reconstrucție politică în Iran și că preferă instalarea rapidă a unui lider capabil să stabilizeze țara. Întrebat cine va conduce Iranul în continuare, Trump a răspuns: „Nu știu, dar la un moment dat mă vor suna să mă întrebe pe cine aș dori”, adăugând că „este doar puțin sarcastic când spune asta”.

A completat ulterior că „nu vrem pe cineva care ar reconstrui pe o perioadă de 10 ani. Vrem să aibă un lider bun. Avem câțiva oameni care cred că ar face o treabă bună”, a declarat Trump, potrivit NBC News.

El nu a vrut însă să spună public numele persoanelor la care se gândește.

„Vrem să intrăm și să curățăm totul”, a spus Trump în discuția cu jurnaliștii NBC News.

Trump a mai afirmat că administrația americană urmărește situația acestor posibili lideri pentru a se asigura că vor supraviețui războiului.

„Îi urmărim, da”, a spus el.

Trump respinge ideea unei invazii terestre

În același interviu, Trump a minimalizat scenariul unei invazii terestre în Iran, după ce ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a spus că țara sa este pregătită pentru un atac al forțelor americane sau israeliene.

Trump a calificat declarația drept „un comentariu inutil” și a sugerat că o invazie nu este luată în calcul în acest moment.

„E o pierdere de timp. Au pierdut totul. Și-au pierdut marina. Au pierdut tot ce puteau pierde”, a spus el.

Totuși, președintele american a precizat că atacurile militare vor continua în același ritm.

Vid de putere după moartea lui Khamenei

Iranul se confruntă cu o situație politică incertă după moartea liderului suprem Ali Khamenei în urma atacului americano-israelian din 28 februarie. Potrivit NBC News, în interiorul regimului circulă deja scenarii privind succesiunea, iar unul dintre numele vehiculate este Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem.

Analiștii spun că o altă instituție care ar putea profita de criza politică este Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, structura militară și economică extrem de influentă din Iran. Dacă va supraviețui conflictului actual, această organizație ar putea încerca să își extindă controlul asupra statului iranian.

Trump amenință și cu închiderea guvernului american

În același interviu, Trump a vorbit și despre politica internă din SUA și a spus că ar susține chiar și închiderea guvernului federal dacă Congresul nu adoptă legea SAVE America.

Proiectul de lege ar introduce cerințe mai stricte pentru înregistrarea la vot, inclusiv obligativitatea dovedirii cetățeniei. „Aș închide guvernul din cauza asta. Pentru mine este o convingere fundamentală”, a declarat Trump.

