Transformarea Clever în FREE NOW va permite pasagerilor din România să folosească o singură aplicație pentru a găsi o soluție de transport, în regim de taxi sau transport alternativ, în România și în peste 100 de orașe din nouă țări europene în care grupul operează, se arată într-un comunicat al companiei Clever.

Grupul oferă servicii de transport persoane în Germania, Marea Britanie, Irlanda, Spania, Portugalia, Italia, Polonia, Austria și Suedia.

Prima etapă a lansării FREE NOW în România va începe prin înrolarea șoferilor Clever existenți din București în noua aplicație, urmând ca într-o etapă ulterioară să aibă loc și migrarea în alte orașe în care Clever operează.

Aplicația FREE NOW va fi în curând disponibilă și pentru pasageri, fiind necesar să o descarce din magazinele de aplicații ale Apple și Google după lansarea oficială. Ulterior, aplicația Clever va continua să fie operațională pentru o perioadă de timp, după care va fi înlocuită complet de noua aplicație FREE NOW.

„Migrarea către FREE NOW este un capitol important în demersul nostru de a oferi o gamă completă de servicii de mobilitate într-o singură aplicație. Cu FREE NOW, pasagerii români vor putea să folosească aceeași aplicație de e-hailling oriunde în Europa. Numai în 2019, Clever a transportat peste un milion de pasageri în România, fiind cea mai descărcată aplicație din industrie la nivel național”, a declarat Andrei Frunză, CEO Clever / FREE NOW România.

FREE NOW face parte din grupul NOW rezultat din fuziunea serviciilor de mobilitate urbană ale BMW și Daimler.

„Suntem încântați de transformarea Clever în FREE NOW”, spune EckartDiepenhorst, CEO al FREE NOW Europa.

„Este un pas important în strategia noastră de extindere a portofoliului internațional de soluții dedicate celor 14 milioane de pasageri existenți la nivel european. Astfel, ei vor putea folosi aplicația lor FREE NOW și în România, ceea ce înseamnă potențial de creștere a cererii pentru șoferii români. Pentru noi, FREE NOW înseamnă libertate. Libertate de mișcare atât pentru pasageri, cât și pentru șoferi, fără grijile și stresul cotidian. Ne dorim ca pasagerii noștri să se bucure de călătoria pe care o fac și să lase drumul de la punctul A la punctul B în grija noastră. De asemenea, vrem ca șoferii care folosesc aplicația noastră să fie siguri că vor avea suficiente comenzi și venituri pe măsură”, a completat Diepenhorst.

FREE NOW a fost fondată sub numele de MyTaxi, în iunie 2009, și a fost prima aplicație de taxi din lume care a stabilit o legătură directă între pasagerii și șoferii de taxi. În iulie 2019, aplicația MyTaxi a devenit FREE NOW, parte dintr-o familie de branduri globale de mobilitate.

