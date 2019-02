Călătoria se vrea o reeditare a celei făcute de cărturarul ardelean, căci anul acesta se împlinesc în noiembrie, 200 de ani de atunci.

Pengő Zoltán, va pleca în luna septembrie, pe jos, din Aiud, aceeași localitate de unde a pornit și Kőrösi având ca destinație finală localitatea Zangla din ținutul Ladakh din Tibetul de Vest.

„Ideea de a pleca pe urmele sale mi-a venit în urmă cu aproximativ 20 de ani, dar la vremea respectivă nu eram încă suficient de curajos pentru a pune în practică această idee. Iar acum am simțit nevoia de a face ceva complet nou în viața mea, de a începe un capitol nou și, pe de altă parte, este aniversarea bicentenară. El a plecat în urmă cu 200 de ani și m-am gândit că ar fi momentul oportun. Am făcut un calcul și cred că îmi va lua aproximativ 9 luni. Distanța este de 7.000 de kilometri. Conform planurilor, voi pleca pe 2 septembrie. Am zis să pornesc mai devreme pentru că voiam să evit să prind căldurile toride din Pakistan și India”, a declarat pentru Monitorul de Cluj, Pengő Zoltán.

El urmează să traverseze România (Aiud-Alba Iulia-Sibiu-Râmnicu Vâlcea-Pitești-București-Giurgiu), Bulgaria, Turcia (Istanbul-Ankara), Iran (Teheran), Afganistan, Pakistan și India.

„Kőrösi Csoma Sándor a fost un geniu lingvistic, cunoștea 16 limbi. Scopul său inițial era de a descoperi patria străbună a ungurilor, de unde au pornit ei în marea lor migrație și eventual de a găsi niște popoare înrudite, ceea ce era o naivitate. Era un visător, un idealist. Ajungând în Tibet, a petrecut trei stagii studiind sub supravegherea și îndrumarea unui lama erudit de acolo, după care a elaborat, la comanda englezilor, primul dicționar tibetano-englezo- sanscrit, apoi prima gramatică a limbii tibetane și mai multe lucrări științifice pe tema limbii și culturii tibetane. El este considerat, pe bună dreptate, fondatorul tibetologiei. Kőrösi Csoma Sándor a murit din cauza malariei refuzând să ia medicamente”, a mai spus clujeanul.

Cele două steaguri

Pengő Zoltán spune că, pe parcursul călătoriei, va purta două steaguri.

„Un steag românesc, respectiv un steag secuiesc. Ambele vor fi de dimensiuni mici. Steagul românesc, deoarece eu sunt un cetățean al României și pe acest drum, neoficial, voi reprezenta această țară. Steagul secuiesc îl voi purta pentru că Csoma Sándor a fost un secui. Dacă ar trăi acum, ar fi un concetățean de-al nostru. Astfel, purtând cele două steaguri, care cred că vor face casă bună pe rucsacul meu, cred că îmi exprim respectul față de toată lumea. Rucsacul mai conține o saltea gonflabilă, un sac de dormit, haine, un laptop, deși îmi place foarte mult să citesc, nu voi lua cu mine nicio carte fiindcă nu vreau să îmi îngreunez misiunea. Tot timpul o să am la mine niște conserve și apă. O să am și o trusă medicală. Mă voi consulta cu un medic, o să-mi fac vaccinuri, nu sunt dependent de adrenalină, ideea nu este să mă sinucid. Chiar vreau să mă știu într-o oarecare siguranță. Eu vreau să mă întorc sănătos din această călătorie. Pentru mine este un fel de pelerinaj”, a mai spus Zoltán.

