Când va fi semnat contractul de proiectare

Licitația pentru atribuirea contractului de elaborare a studiului de fezabilitate al noului pod transfrontalier dintre România și Bulgaria a fost câștigată de firma Egis Romania S.A., cu suma de 50,04 milioane de lei (fără TVA). Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, informează că proiectantul va avea la dispoziție 23 de luni pentru elaborarea studiului de fezabilitate de la semnarea contractului.

„Podul Giurgiu-Ruse 2 va avea caracter dual, civil și militar, și va asigura conexiunea dintre România și Bulgaria atât pentru transportul rutier, cât și pentru cel feroviar”, a precizat Cristian Pistol, șeful CNAIR.

Contractul este finanțat din fonduri europene nerambursabile, prin programul CEF2 (Mecanismul pentru Interconectarea Europei) – Componenta Mobilitate Militară. Semnarea contractului va fi posibilă după 10 zile, la sfârșitul lunii iunie, dacă nu vor fi depuse contestații, mai informează compania de drumuri.

Bulgaria acuză România de lipsă de interes

Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, și-a exprimat, pe 8 iunie 2026, îngrijorarea cu privire la stagnarea proiectului de construire a unui nou pod peste Dunăre, între Ruse și Giurgiu. Podul Giurgiu-Ruse 2 este numit de partea bulgară „al treilea pod peste Dunăre”, după cele două existente deja: Giurgiu-Ruse 1 și Calafat-Vidin.

Iliana Iotova a subliniat că întârzierea proiectului afectează grav conectivitatea în Europa de Sud-Est, într-un context în care securitatea în regiunea Mării Negre impune măsuri rapide de infrastructură.

„Nu pot explica ani de zile, în diverse roluri, de ce colegii noștri români continuă să aibă rezerve cu privire la construcția acestui pod”, a declarat Iotova, potrivit publicației bulgare Dunav Most.

Ea a adăugat că lipsa progresului în realizarea acestui obiectiv strategic condamnă orașul Ruse la cozi interminabile de TIR-uri, iar poliția rutieră locală este nevoită să gestioneze zilnic un flux masiv de vehicule grele.

Președinta Bulgariei a cerut ca această problemă să fie abordată urgent la cel mai înalt nivel politic între Sofia și București, având în vedere importanța strategică a unei astfel de infrastructuri.

Iliana Iotova a subliniat că Balcanii continuă să fie slab conectați, fie pe mare, fie pe uscat, fie pe calea ferată, și a cerut mobilizarea autorităților pentru realizarea urgentă a axei Sud-Nord.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE