Documente depuse pentru deblocarea a 55% din șantier

Acest demers va permite Ministerului Transporturilor să elibereze autorizațiile de construire pentru restul de 55% din șantier. În prezent, constructorii turci Mapa-Cengiz lucrează pe mai puțin de jumătate din traseu.

„Constructorii au transmis restul documentelor necesare revizuirii Acordului de mediu, iar CNAIR a depus, pe 12 august 2026, documentația necesară obținerii acestui Acord la ANMAP (Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate)”, a precizat Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

Stadiul fizic general al lotului montan Boița – Cornetu, de 31,33 km, în valoare de 4,25 miliarde de lei, se apropie de 15%.

Stadiul lucrărilor la tunelurile Boița 1, Robești și Balota

Constructorii turci Mapa-Cengiz lucrează în prezent doar pe aproximativ 45% din șantier: la tuneluri, structuri (poduri, pasaje și viaducte) și terasamente. În șantier sunt mobilizați 646 de muncitori cu 161 de utilaje.

„Pe cele 3 sectoare pentru care a fost eliberată Autorizație de Construire, lucrările au ajuns la un stadiu fizic general de 45,82%. Cele mai avansate structuri sunt Viaductul 3 (85,41%) și Viaductul 2 (83,41%)”, potrivit sursei citate.

Pe traseul secțiunii montane Boița-Cornetu se construiesc 7 tuneluri, de circa 5 km lungime însumată, 24 de poduri și 24 de viaducte, de circa 11 km lungime totală.

Se lucrează acum la tunelurile Boița 1, Robești și Balota. Potrivit șefului CNAIR, la Boița 1 (264 m / 247 m) stadiul fizic este de 39,8%. Galeria stângă este străpunsă, iar pe cea din dreapta s-au excavat 109 m și au mai rămas 138 m până la străpungere.

La tunelul Robești, de 900 m, excavația ambelor galerii este finalizată și se lucrează la hidroizolație și la căptușeala interioară a galeriilor. Stadiul fizic este de 36,25%.

În ceea ce privește tunelul Balota, de 500 m, acesta are un stadiu fizic de 5,21%. S-a excavat 104 m din galeria dreaptă.

Secțiunea 2 Boița – Cornetu se află în Defileul Oltului, traversând Carpații Meridionali de la nord la sud pentru a face legătura între județele Sibiu și Vâlcea.

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