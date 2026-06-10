Prima atenționare ANM cod galben de instabilitate atmosferică și ploi abundente este valabilă miercuri, 10 iunie, în intervalul orar 12.00 și 21.00.

Coduri galbene de vânt şi ploi, joi, în 32 de judeţe

Foto: Libertatea

„În nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei și în zona Carpaților Meridionali și de Curbură vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50-70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-25 l/mp și izolat de peste 30-40 l/mp”, informează Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Foto: ANM

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul regiunilor din partea de sud și est a țării, precum și la munte.

Al doilea cod galben de vreme rea, respectiv instabilitate atmosferică și vânt puternic, este emis pentru joi, 11 iunie, intervalul 5.00 – 10.00.

În această perioadă, în Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului (viteze de 50-70 km/h) și izolat vijelii, descărcări electrice și averse (15-25 l/mp).

Foto: ANM

Tot pentru joi, 11 iunie, este emis și cel de-al treilea cod galben de ploi abundente, valabil în intervalul orar 10.00 – 21.00.

„În Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei și în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze de 50-70 km/h), căderi de grindină de mici și medii dimensiuni”, se arată în avertizarea meteo ANM.

Foto: ANM

Meteorologii mai precizează că, în intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 25-40 l/mp și izolat de peste 50-60 l/mp.

Astfel de fenomene vor fi în noaptea de joi spre vineri (11-12 iunie) în majoritatea zonelor, iar pe parcursul zilei de vineri (12 iunie) mai ales în jumătatea estică a țării.

Cum va fi vremea în București, miercuri, 10 iunie

Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara, când vor fi averse (în medie 10-15 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze de 35-40 km/h) și grindină de mici dimensiuni.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 15… 18 grade Celsius.

Cum va fi vremea în București, joi, 11 iunie

Cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări seara. Temperatura maximă va fi de 29… 31 de grade Celsius.

În intervalul 10 iunie, ora 12.00 – 10 iunie, ora 21.00, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

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