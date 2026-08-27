Este vorba despre Dacia Sandero, care a ajuns în iulie pe primul loc în clasamentul vânzărilor auto din Europa.

Dacia Sandero a detronat Tesla Y în Europa

Potrivit datelor preliminare ale companiei de cercetare a pieței Dataforce, au fost înmatriculate 19.709 exemplare noi.

Astfel, modelul de clasă mică a devenit cea mai vândută mașină din Europa și a detronat Tesla Model Y, care în iunie conducea clasamentul general, conform publicației Automobilwoche.

Și în clasamentul pentru primele șapte luni ale anului, Sandero ocupă primul loc. Din ianuarie până la sfârșitul lunii iulie, în Europa au fost înmatriculate 132.998 de exemplare.

Pe următoarele locuri se află VW Golf, cu 121.272 de unități, și VW T-Roc, cu 120.247. Renault Clio ocupă locul al patrulea, cu 119.287 de înmatriculări, iar Tesla Model Y se află pe poziția a cincea, cu 115.957 de exemplare.

Totuși, evoluția pieței diferă în funcție de tipul de motorizare. Acest lucru este evident mai ales în cazul mașinilor electrice: potrivit Dataforce, înmatriculările de automobile electrice noi în Europa au crescut în iulie cu 51% față de aceeași lună a anului trecut, ajungând la 277.006 vehicule.

Pentru prima dată, pe primul loc s-a clasat Skoda Elroq. SUV-ul electric a înregistrat 10.015 înmatriculări, fiind urmat de VW ID.4, cu 8.519, și Renault 5 E-Tech, cu 8.334 de exemplare.

Tesla pierde teren în iulie

Pentru Tesla, luna iulie a fost însă mult mai slabă decât luna precedentă. În Europa au fost înmatriculate 5.094 de exemplare Model Y. Astfel, modelul s-a clasat pe locul al optulea în rândul mașinilor electrice și pe locul 73 în clasamentul general.

În iunie, Model Y de la Tesla conducea atât clasamentul automobilelor electrice, cât și clasamentul general european.

Automobilwoche indică drept posibilă explicație fluctuațiile tipice Tesla în ceea ce privește livrările pe parcursul unui trimestru. Prin urmare, evoluția dintr-o singură lună nu permite încă desprinderea unei tendințe pentru întregul an.

În clasamentul de la începutul anului până în prezent, Model Y continuă să fie lider: cu 115.759 de exemplare vândute, este cel mai bine vândută mașină electrică din Europa după primele șapte luni. Este urmată de Skoda Elroq, cu 67.679 de exemplare, și Tesla Model 3, cu 57.086.

Golf, lider în Germania

Pe piața germană, clasamentul arată diferit. Acolo, VW Golf a fost din nou cel mai vândut model în iulie, potrivit datelor Autorității Federale pentru Transporturi Auto (KBA).

Pe următoarele locuri s-au clasat VW T-Roc și BMW X1. Tesla Model Y, care în iunie ocupa locul al treilea, nu s-a mai regăsit în iulie între cele mai vândute zece modele.

În total, în Germania au fost înmatriculate în iulie 268.068 de autoturisme noi. Numărul este cu 1,2% mai mare decât în aceeași lună a anului trecut, dar cu 9,5% mai mic decât în iunie 2026.

Există însă o asemănare cu piața europeană în ceea ce privește automobilele electrice: și în Germania, Skoda Elroq conduce clasamentul înmatriculărilor. Pe următoarele locuri se află VW ID.7, precum și VW ID.4 și ID.5.

În total, în iulie au fost înmatriculate 78.609 mașini electrice noi în Germania, cu 61,7% mai multe decât în aceeași lună a anului trecut. Cu o cotă de 29,3%, automobilele pur electrice au reprezentat astfel cea mai mare categorie individuală de motorizare dintre cele prezentate de KBA.

În clasamentul producătorilor, Volkswagen își păstrează poziția de lider în Germania. Marca a avut în iulie o cotă de piață de 17,9%. Mercedes-Benz a avut 9,9%, iar BMW 9,2%. Skoda, cu o cotă de 8,7%, a fost cel mai bine vândută marcă de import.

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