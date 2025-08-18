Cantitățile de apă vor ajunge la aproximativ 15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări după-amiaza, atingând rafale de 40-50 km/h.

Temperaturile vor varia între 15 și 17 grade noaptea și 29 și 30 de grade ziua. Municipiul București se va afla sub cod galben de instabilitate atmosferică pe 18 august, între orele 10.00 și 23.00.

ANM anunță o încălzire semnificativă în aproape toată țara săptămâna viitoare. Cele mai mari creșteri de temperatură sunt așteptate în regiunile vestice și sud-vestice.

Vezi Rezultate BAC 2025, sesiunea de toamnă, note publicate de edu.ro!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE