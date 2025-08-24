Cod galben de vânt puternic, valabil în 15 județe din România

Meteorologii ANM au emis un cod galben de vânt puternic valabil pentru 15 județe din Moldova, Transilvania și nordul Dobrogei. Atenționarea este valabilă în cursul zilei de 24 august, în intervalul 10.00 – 20.00.

„În Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nordul Dobrogei, temporar vântul va avea intensificări cu rafale de 50… 60 km/h și pe arii restrânse de 70… 80 km/h”, au transmis meteorologii din cadrul ANM.

Totodată, meteorologii anunță că vântul va avea intensificări local și temporar și în alte regiuni din România, unde va atinge viteze de până la 30 km/h.

Cod galben de vânt puternic în 15 județe din România. Rafalele ajung până la 80 km/h
Harta județelor aflate sub cod galben de vânt puternic. Foto: ANM

Vântul va sufla moderat și la București

În cursul zilei de duminică, în București vremea va fi predominant frumoasă, iar cerul senin. Vântul va sufla moderat. Valorile maxime vor ajunge până la 28 de grade Celsius.

„Valorile termice diurne vor fi apropiate de cele specifice datei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat (trecător cu rafale de 35… 45 km/h). Temperatura maximă va fi în jurul a 28 de grade Celsius”, au anunțat meteorologii ANM.

Crucea de Piatră, cartierul celor 22 de bordeluri din București. Povestea „Guvernatorului” Șmil Olschanetsky, emigrantul rus care stăpânea lumea interlopă
Recomandări
Crucea de Piatră, cartierul celor 22 de bordeluri din București. Povestea „Guvernatorului” Șmil Olschanetsky, emigrantul rus care stăpânea lumea interlopă

Furtunile au făcut prăpăd în 18 județe

Furtunile violente care au lovit România vineri seară au lăsat în urmă un bilanț tragic. Potrivit raportului prezentat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), trei persoane și-au pierdut viața, iar alte patru au fost rănite. Echipele de intervenție au fost mobilizate în 78 de localități din 18 județe și în București pentru a face față consecințelor dezastrului.

Pompierii au acționat pentru evacuarea apei din curți, beciuri și subsoluri, precum și pentru îndepărtarea a peste 240 de copaci doborâți de vânt. Furtuna a cauzat avarii la 73 de autovehicule din cauza arborilor căzuți.

Conform IGSU, localitățile afectate se află în județele Argeș, Brașov, Buzău, Constanța, Covasna, Dolj, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Iași, Ilfov, Olt, Prahova, Satu Mare, Teleorman, Tulcea, Vrancea, Vâlcea și în municipiul București. Echipele de intervenție au evacuat apa din 4 curți, o anexă, 44 de beciuri/subsoluri și de pe o stradă. De asemenea, au fost îndepărtate elemente de construcție dislocate de pe acoperișurile a 11 imobile.

Victime și pagube materiale

Din cele șapte victime înregistrate, trei au decedat – una în Argeș și două în Ilfov. Patru persoane au fost rănite în Argeș, Prahova și București.

Mărturia unui dezertor rus din batalionul „Somalia”, care recunoaște că a comis crime de război: „I-am împușcat pe toți în spatele capului”
Recomandări
Mărturia unui dezertor rus din batalionul „Somalia”, care recunoaște că a comis crime de război: „I-am împușcat pe toți în spatele capului”

În localitatea Lucieni, județul Argeș, acoperișul unui imobil s-a prăbușit peste trei persoane, rezultând un deces și doi răniți. În Negoiești, Prahova, și în sectorul 4 din București, alte două persoane au fost rănite de elemente căzute.

IGSU a raportat un incident tragic pe Lacul Snagov. Două persoane care efectuau activități de agrement cu caiacul pe Lacul Snagov au fost surprinse de furtună. Acestea s-au răsturnat și s-au înecat, fiind declarate decedate după ce au fost extrase de scafandri și resuscitate de echipajele medicale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce i-a spus mama din Craiova fetiței ei de 11 ani, cu câteva secunde înainte de a-și da ultima suflare. Ultimele ei cuvinte o vor urmări toată viața
Viva.ro
Ce i-a spus mama din Craiova fetiței ei de 11 ani, cu câteva secunde înainte de a-și da ultima suflare. Ultimele ei cuvinte o vor urmări toată viața
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a vrut să intre peste Andra în casă. Artista și soțul ei, Cătălin Măruță, au chemat imediat Poliția, iar ce a urmat e înspăimântător!
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a vrut să intre peste Andra în casă. Artista și soțul ei, Cătălin Măruță, au chemat imediat Poliția, iar ce a urmat e înspăimântător!
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul și ce a dezvăluit despre Ianca: „Să îți păstrezi mereu curiozitatea...”
Elle.ro
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul și ce a dezvăluit despre Ianca: „Să îți păstrezi mereu curiozitatea...”
gsp
Ion Țiriac nu mai e singurul: cine este al doilea tenismen devenit miliardar în dolari
GSP.RO
Ion Țiriac nu mai e singurul: cine este al doilea tenismen devenit miliardar în dolari
Care e compania care l-a ajutat pe Roger Federer să facă marele pas în Forbes
GSP.RO
Care e compania care l-a ajutat pe Roger Federer să facă marele pas în Forbes
Parteneri
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Selly, imagini din casa extravagantă în care locuiește. "Șeful Beach Please" a renovat complet apartamentul de 1 milion de euro
Avantaje.ro
Selly, imagini din casa extravagantă în care locuiește. "Șeful Beach Please" a renovat complet apartamentul de 1 milion de euro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Loto 6/49 din 24 august 2025. Report de peste 4 milioane de euro la 6/49, categoria I
Știri România 07:51
Loto 6/49 din 24 august 2025. Report de peste 4 milioane de euro la 6/49, categoria I
Cutremur în România astăzi, 24 august 2025. Ce magnitudine a avut seismul
Știri România 07:50
Cutremur în România astăzi, 24 august 2025. Ce magnitudine a avut seismul
Parteneri
La pas prin orașul infractorilor de unde românii își iau haine contrafăcute. „Toți vânzătorii au cuțite și te curăță de bani”
Adevarul.ro
La pas prin orașul infractorilor de unde românii își iau haine contrafăcute. „Toți vânzătorii au cuțite și te curăță de bani”
Locul din Europa care a fost invadat de găini. Autoritățile nu le pot captura, iar în parcuri e un adevărat haos
Fanatik.ro
Locul din Europa care a fost invadat de găini. Autoritățile nu le pot captura, iar în parcuri e un adevărat haos
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Adevăratul motiv pentru care Andreea Bănică și Lucian Mitrea se separaseră pe plan profesional: „Ajunsesem la saturație”
Stiri Mondene 10:43
Adevăratul motiv pentru care Andreea Bănică și Lucian Mitrea se separaseră pe plan profesional: „Ajunsesem la saturație”
Dan Negru, opinie dură despre Festivalul Mamaia: „E strigătul de ajutor al muzicii ușoare românești”
Stiri Mondene 09:40
Dan Negru, opinie dură despre Festivalul Mamaia: „E strigătul de ajutor al muzicii ușoare românești”
Parteneri
Anunț NEAȘTEPTAT! Unul dintre jurații "Românii au talent" părăsește emisiunea de la PRO TV. PRIMELE declarații: „Fac o pauză de televiziune”
Elle.ro
Anunț NEAȘTEPTAT! Unul dintre jurații "Românii au talent" părăsește emisiunea de la PRO TV. PRIMELE declarații: „Fac o pauză de televiziune”
„Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea Maria de la Insula Iubirii. Însă pozele din trecutul ei, care au ieșit acum la iveală, au stârnit comentarii în rândul fanilor emisiunii. Cum arăta tânăra în urmă cu câțiva ani / FOTO
Unica.ro
„Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea Maria de la Insula Iubirii. Însă pozele din trecutul ei, care au ieșit acum la iveală, au stârnit comentarii în rândul fanilor emisiunii. Cum arăta tânăra în urmă cu câțiva ani / FOTO
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
ObservatorNews.ro
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Parteneri
Ioan Varga a bătut palma cu noul antrenor al lui CFR: „Patronul a ales! Îl așteptăm la Cluj să facem treabă”
GSP.ro
Ioan Varga a bătut palma cu noul antrenor al lui CFR: „Patronul a ales! Îl așteptăm la Cluj să facem treabă”
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
GSP.ro
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
Parteneri
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Mediafax.ro
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
StirileKanalD.ro
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
El e băiatul de 13 ani mort după ce a mâncat tăieței! S-a prăbușit brusc, imediat după ce i-a consumat. Autoritățile sunt în alertă! Toate detaliile
Wowbiz.ro
El e băiatul de 13 ani mort după ce a mâncat tăieței! S-a prăbușit brusc, imediat după ce i-a consumat. Autoritățile sunt în alertă! Toate detaliile
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
A fost prins unul dintre complicii lui Emil Gânj, criminalul din Mureș! Era urmărit internațional și a fost găsit în Germania
Wowbiz.ro
A fost prins unul dintre complicii lui Emil Gânj, criminalul din Mureș! Era urmărit internațional și a fost găsit în Germania
„Mi-a dat viaţa complet peste cap!” Polițistul atacat cu sabia de un interlop, dezvăluiri emoționante. În ce stare se află Ciprian acum, la 8 ani de la incident: „Mi-aş dori să am sănătatea înapoi”
StirileKanalD.ro
„Mi-a dat viaţa complet peste cap!” Polițistul atacat cu sabia de un interlop, dezvăluiri emoționante. În ce stare se află Ciprian acum, la 8 ani de la incident: „Mi-aş dori să am sănătatea înapoi”
Doliu în diplomația română! Ambasadorul Ioan Donca a murit la 85 de ani
KanalD.ro
Doliu în diplomația română! Ambasadorul Ioan Donca a murit la 85 de ani

Politic

Tensiuni în coaliție. Ilie Bolojan, certat de un important lider PSD: „O mare greșeală. Joaca premierului de-a cuvintele e infantilă”
Politică 09:06
Tensiuni în coaliție. Ilie Bolojan, certat de un important lider PSD: „O mare greșeală. Joaca premierului de-a cuvintele e infantilă”
Realitatea dură a PNRR: 99 de ținte și jaloane întârziate de România. Noul obiectiv, depunerea unei cereri de plată în octombrie
Exclusiv
Politică 23 aug.
Realitatea dură a PNRR: 99 de ținte și jaloane întârziate de România. Noul obiectiv, depunerea unei cereri de plată în octombrie
Parteneri
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Spotmedia.ro
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Cine sunt cei doi tineri care trăiesc cu doar 1.500 de lei pe lună, fără joburi, curent, internet și TV
Fanatik.ro
Cine sunt cei doi tineri care trăiesc cu doar 1.500 de lei pe lună, fără joburi, curent, internet și TV
Un însoțitor de bord British Airways a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului
Spotmedia.ro
Un însoțitor de bord British Airways a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului