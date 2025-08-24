Cod galben de vânt puternic în 15 județe din România. Rafalele ajung până la 80 km/h

Cod galben de vânt puternic, valabil în 15 județe din România

Meteorologii ANM au emis un cod galben de vânt puternic valabil pentru 15 județe din Moldova, Transilvania și nordul Dobrogei. Atenționarea este valabilă în cursul zilei de 24 august, în intervalul 10.00 – 20.00.

„În Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nordul Dobrogei, temporar vântul va avea intensificări cu rafale de 50… 60 km/h și pe arii restrânse de 70… 80 km/h”, au transmis meteorologii din cadrul ANM.

Totodată, meteorologii anunță că vântul va avea intensificări local și temporar și în alte regiuni din România, unde va atinge viteze de până la 30 km/h.

Harta județelor aflate sub cod galben de vânt puternic. Foto: ANM

Vântul va sufla moderat și la București

În cursul zilei de duminică, în București vremea va fi predominant frumoasă, iar cerul senin. Vântul va sufla moderat. Valorile maxime vor ajunge până la 28 de grade Celsius.

„Valorile termice diurne vor fi apropiate de cele specifice datei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat (trecător cu rafale de 35… 45 km/h). Temperatura maximă va fi în jurul a 28 de grade Celsius”, au anunțat meteorologii ANM.

Furtunile au făcut prăpăd în 18 județe

Furtunile violente care au lovit România vineri seară au lăsat în urmă un bilanț tragic. Potrivit raportului prezentat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), trei persoane și-au pierdut viața, iar alte patru au fost rănite. Echipele de intervenție au fost mobilizate în 78 de localități din 18 județe și în București pentru a face față consecințelor dezastrului.

Pompierii au acționat pentru evacuarea apei din curți, beciuri și subsoluri, precum și pentru îndepărtarea a peste 240 de copaci doborâți de vânt. Furtuna a cauzat avarii la 73 de autovehicule din cauza arborilor căzuți.

Conform IGSU, localitățile afectate se află în județele Argeș, Brașov, Buzău, Constanța, Covasna, Dolj, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Iași, Ilfov, Olt, Prahova, Satu Mare, Teleorman, Tulcea, Vrancea, Vâlcea și în municipiul București. Echipele de intervenție au evacuat apa din 4 curți, o anexă, 44 de beciuri/subsoluri și de pe o stradă. De asemenea, au fost îndepărtate elemente de construcție dislocate de pe acoperișurile a 11 imobile.

Victime și pagube materiale

Din cele șapte victime înregistrate, trei au decedat – una în Argeș și două în Ilfov. Patru persoane au fost rănite în Argeș, Prahova și București.

În localitatea Lucieni, județul Argeș, acoperișul unui imobil s-a prăbușit peste trei persoane, rezultând un deces și doi răniți. În Negoiești, Prahova, și în sectorul 4 din București, alte două persoane au fost rănite de elemente căzute.

IGSU a raportat un incident tragic pe Lacul Snagov. Două persoane care efectuau activități de agrement cu caiacul pe Lacul Snagov au fost surprinse de furtună. Acestea s-au răsturnat și s-au înecat, fiind declarate decedate după ce au fost extrase de scafandri și resuscitate de echipajele medicale.

