Victimele înecate vineri seara, din cauza furtunii puternice, sunt un medic, în vârstă de 53 de ani, şi fiul lui de 13 ani, potrivit Antena 3 CNN.

Cei doi ar fi ieșit cu propriul caiac pe Lacul Snagov, cu puțin timp înainte de ora 18:00. Furtuna care a început brusc i-ar fi surprins pe aceștia, nereușind să mai controleze ambarcațiunea, care s-a răsturnat în cele din urmă.

Autoritățile au fost alertate de către angajatul magazinului care se ocupă cu închirerea de ambarcațiuni. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvatori: medici, pompieri și scafandri.

Trupul neînsuflețit al bărbatului de 53 de ani s-a găsit la puțin timp după miezul nopții. După alte două ore, a fost scos și trupul neînsuflețit al băiatului său.

În cazul acesta, s-a deschis o anchetă pentru stabilirea cu exactitate a condițiilor în care cei doi au murit. Totodată, se va stabili și dacă cei doi purtau veste de salvare.

Amintim că o furtună puternică a avut loc vineri seară, 22 august, iar oamenii au fost alertați prin mesaje RO-Alert, trimise în 13 județe, inclusiv în București și în Ilfov.

În Bucureşti, în Sectorul 4, un copac a căzut peste un om.

„Victima, cu diverse traumatisme, conştientă, a fost transportată la spital. Salvatorii din Capitală au acţionat cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare şi o unitate de terapie intensivă mobilă”, a precizat IGSU.









