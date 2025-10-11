Potrivit meteorologilor, în zona de munte a judeţelor Argeș, Prahova, Dâmbovița și Brașov, la altitudini de peste 1.800 de metri, se vor semnala intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 120-130 km/h.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Vremea va fi rece și săptămâna viitoare, apoi temperaturile se apropie de cele normale perioadei, urmând ca la început de noiembrie să fie mai cald decât ar trebui, se arată în prognoza meteo pentru perioada 13 octombrie – 9 noiembrie 2025.

În ce privește precipitațiile, acestea vor mai lipsi săptămâna viitoare, apoi vor fi în cantități normale, potrivit prognozei meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni.

De luni, vremea se schimbă brusc. O masă de aer polar lovește România, începând de luni, iar temperaturile vor scădea semnificativ în nordul țării, unde maximele nu vor depăși 10-11 grade Celsius. Ulterior, marți, frontul rece va avansa și în sud, aducând și acolo temperaturi mult mai scăzute.





