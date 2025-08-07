Atenționarea este valabilă astăzi, 7 august 2025, între orele 16.40 – 18.00.

„Averse torențiale care vor acumula peste 25-30 l/mp, frecvente descărcări electrice. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de apă de peste 40 l/mp”, a transmis sursa citată.

Sub cod roșu se află următoarele localități din județul Prahova: Vărbilău, Aluniș, Bertea, Ștefești și Cosminele.

Codul roșu se emite doar atunci când prognozele arată fenomene meteorologice deosebit de violente, cu risc major pentru siguranța oamenilor și pentru activitățile economice.

Exemple de fenomene încadrate la cod roșu:

Furtuni sau vijelii extreme, cu rafale violente de vânt

Ploi torențiale de lungă durată și inundații majore anticipate

Ninsori abundente sau viscol ce pot izola localități și afecta grav transportul

Caniculă cu temperaturi extreme care afectează întreaga populație

Valori de temperatură/umezeală ce depășesc pragul critic.

