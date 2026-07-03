Codul Rutier din România stipulează clar situațiile în care verificarea cunoașterii regulilor de circulație devine o etapă eliminatorie pentru recuperarea dreptului de a conduce. Dacă te afli în una dintre aceste situații și nu promovezi testul sau nu te prezinți deloc, te vei confrunta cu o majorare directă a perioadei de suspendare cu încă 30 de zile.

Abaterile grave care te trimit direct în sala de examinare

Prima și cea mai frecventă situație o reprezintă conducerea sub influența băuturilor alcoolice, atunci când fapta este încadrată ca și contravenție. Șoferii depistați cu o alcoolemie în aerul expirat care nu atrage răspunderea penală nu doar că rămân fără permis, dar sunt obligați prin lege să treacă din nou prin examenul teoretic pentru a putea reveni la volan.

O altă abatere de o gravitate extremă este nerespectarea regulilor la trecerea la nivel cu calea ferată. Fie că vorbim despre ignorarea barierelor sau a semnalelor luminoase și acustice, această manevră extrem de periculoasă aduce de la sine obligativitatea susținerii testului de verificare.

De asemenea, acumularea a 15 puncte de penalizare într-un interval determinat atrage suspendarea automată a permisului și obligă conducătorul auto să dovedească din nou că stăpânește legislația rutieră. În aceeași categorie intră și accidentele de circulație soldate exclusiv cu pagube materiale, dacă acestea au fost cauzate de nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului sau de o depășire neregulamentară.

Ce se întâmplă dacă eviți sau pici „testul 13 din 15”

Procedura de examinare presupune rezolvarea unui chestionar cu 15 întrebări, iar pentru a fi declarat admis, șoferul trebuie să răspundă corect la cel puțin 13 dintre acestea. Din punct de vedere legal, consecințele neprezentării sunt identice cu cele ale picării testului: perioada de suspendare inițială se prelungește automat cu 30 de zile.

Totodată, de la 1 iulie, locul în care șoferii trebuie să susțină examenul de redobândire a fost schimbat de la sediile Poliției Rutiere la cele ale DRPCIV.

Din perspectiva experților rutieri și a juriștilor, această măsură are un rol profund educativ și de prevenție, asigurându-se că șoferii care au comis abateri majore revin în trafic doar după ce și-au împrospătat cunoștințele teoretice. Verificarea se poate face la oricare serviciu al Poliției Rutiere, însă planificarea din timp este esențială pentru a evita extinderea sancțiunii dincolo de termenul inițial.

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