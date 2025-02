Astrid de Jong, care deține împreună cu soțul ei magazinul de costume de petreceri Greet Verkleedt, din Olanda, este obișnuită cu agitația, mai ales în perioada carnavalului.

Olandezii vând replici ale coifului de la Coțofenești pentru carnaval

Însă numărul cererilor și apelurilor telefonice pe care le-a primit de când colecția magazinului s-a extins cu replica coifului de aur de la Coțofenești o surprinde chiar și pe proprietară.

„Avem enorm de multă treabă cu el”, spune femeia, referindu-se la copiile coifului de la Coțofenești.

Așa cum se întâmplă adesea cu astfel de povești, totul a început ca o glumă, explică Astrid de Jong.

„Suntem mereu deschiși la noutăți, iar soțului meu îi place să gândească uneori în afara tiparelor. Când am auzit la sfârșitul lui ianuarie despre furtul coifului dacic, el s-a gândit: nu am putea face coiful din carton și să-l vindem? Dar producerea lui ar fi fost foarte costisitoare și ar fi durat mult, așa că am renunțat la idee. De fapt, am lăsat totul baltă în acel moment”, povestește proprietara magazinului.

Asta până acum câteva săptămâni, când un bărbat a intrat în magazinul de costume pentru petreceri și ținea în mână cu un coif auriu imprimat 3D.

„Coiful era exact cum ni-l imaginam. Îl proiectase singur. De atunci, am păstrat legătura strânsă cu acest domn”, mai spune olandeza.

Proprietară magazin: Îți ia aproximativ 16-17 ore să faci un coif

Așa am ajuns ca acum să avem replica coifului de la Coțofenești de vânzare, la Greet Verkleedt.

De Jong a fost inițial îngrijorată că ar fi prea târziu pentru a-i entuziasma pe olandezii care sărbătoresc carnavalul cu acest coif.

În special în sudul țării, oamenii își aleg ținutele cu luni înainte. Dar se pare că interesul pentru coif a fost acum unul foarte mare.

„Mai ales acum, că a primit atenție din partea presei, primim multe comenzi pentru coiful de la Coțofenești. De obicei, nu vindem nimic oamenilor din sudul țării care merg la carnaval. Ne bazăm mai mult pe închirierea de costume tematice pentru oamenii din regiune. Dar acum primim și comenzi din Brabant și Limburg. Este grozav”, mărturisește proprietara magazinului.

Coiful dacic, folosit și ca ghiveci sau abajur

Coiful este disponibil doar la comandă. Femeia nu a vrut să spună cât costă exact replica obiectului dacic, însă a precizat că nu este ieftin.

„Îți ia aproximativ 16-17 ore pentru a face coiful. Nu este o producție de masă, pentru că sunt extrem de multe piese diferite care trebuie imprimate. Asta se reflectă și în preț. Este, așadar, un articol exclusiv pentru iubitorii carnavalului, pentru că pe acești bani ai putea să cumperi destul de multe beri”, precizează olandeza De Jong. Persoanele interesate pot suna la magazin.

Coiful a stârnit și interesul celor care doresc să își schimbe decorul casei.

„Am primit deja comenzi de la cineva care dorea să pună coiful ca abajur. Altul voia să-l transforme într-un ghiveci de flori”, încheie proprietara magazinului.

