Totul a început în 2007, cu un Mercedes 280 SE galben. Aproape două decenii mai târziu, omul de afaceri austriac Hannes Daxecker a ajuns să dețină una dintre cele mai impresionante colecții private de Mercedes-Benz S-Class din Europa. A adunat mașini rare, în culori neobișnuite, și le-a păstrat într-o hală uriașă, lungă de 67 de metri. Acum, cele 83 de automobile din colecție vor fi scoase la licitație pe 7 noiembrie 2026, scrie publicația PiataAuto.md.

Primul Mercedes l-a cumpărat în 2007. Apoi nu s-a mai oprit

Hannes Daxecker, un om de afaceri din Austria, și-a transformat pasiunea pentru Mercedes-Benz într-o colecție care a devenit cunoscută printre iubitorii de automobile clasice din Europa. Primul exemplar cumpărat pentru colecție a fost un Mercedes-Benz 280 SE din generația W116, într-o nuanță de galben numită Mimosengelb. Anul era 2007, potrivit unui reportaj publicat de revista olandeză AutoWeek în octombrie 2021.

Hannes Daxecker Mercedes-Benz mașini scoase la licitație

De atunci, austriacul a continuat să cumpere automobile, căutând exemplare cu istoric verificabil, configurații speciale și culori pe care puțini proprietari îndrăzneau să le aleagă. Nu era interesat numai de cele mai puternice motoare sau de cele mai scumpe versiuni. Dimpotrivă, îl atrăgeau mașinile obișnuite care aveau combinații rare de culori, tapițerii și motorizări, iar cele mai multe proveneau din Austria, Germania și Elveția. În timp, colecția a ajuns să cuprindă peste 80 de automobile Mercedes-Benz, aproximativ 80 dintre ele fiind modele din familia S-Class.

Mercedesuri galbene, roșii, verzi și albastre, într-o hală de 67 de metri

Una dintre particularitățile colecției este varietatea culorilor. Printre automobilele strânse de Daxecker se află modele galbene, portocalii, roșii, verzi și maro, alături de numeroase exemplare în diferite nuanțe de albastru. Culoarea sa preferată este Nautical Blue Metallic, identificată prin codul Mercedes-Benz 929.

Într-un interviu acordat AutoWeek, austriacul a povestit că unul dintre automobilele preferate este un Mercedes 560 SEL din 1987, vopsit chiar în această nuanță. Mașina fusese folosită anterior de consulatul Austriei din München și avea o configurație interioară deosebită, inclusiv scaune individuale reglabile electric în partea din spate.

În colecție se mai afla și un Mercedes 380 SE roșu, care avea doar 9.180 de kilometri parcurși la momentul reportajului din 2021. Daxecker a reușit să cumpere inclusiv un Mercedes 560 SEL care fusese folosit pentru transportul lui Werner Niefer, fostul președinte al Daimler-Benz. În afara limuzinelor S-Class, austriacul a păstrat și automobile din alte game Mercedes, inclusiv modele SLK.

Pasiunea pentru Mercedes a moștenit-o de la tatăl său

Legătura lui Hannes Daxecker cu marca germană a început în copilărie. Tatăl său, Johann Daxecker, și-a cumpărat la un moment dat un Mercedes-Benz 230/6. Fiul își amintește și acum călătoriile făcute cu acel automobil. Mai târziu, tatăl a trecut la un Mercedes 280 SE W116, apoi la un model din generația W126. Aceste mașini aveau două lucruri în comun: motoare relativ mici și caroserii albastre.

Un Mercedes-Benz 300 SL Roadster din 1959, inclus în colecția austriacului Hannes Daxecker, va fi scos la licitație pe 7 noiembrie 2026, cu un preț de pornire de 300.000 de euro.

Preferința pentru această culoare a rămas și la Hannes, care a ajuns să colecționeze aproape toate generațiile clasice de S-Class. Soția sa, Marlies, are însă alte gusturi în materie de automobile. Ea preferă Porsche, iar familia a deținut cândva și o colecție de mașini ale acestei mărci, dar, în cele din urmă, cuplul a păstrat doar două automobile Porsche.

Hannes spune că, fiind un tip înalt, se simte mult mai confortabil într-un Mercedes S-Class. Pentru el, automobilele clasice ale mărcii germane reprezintă o perioadă în care calitatea construcției și atenția pentru detalii erau esențiale. Deși a condus și modele Mercedes moderne, inclusiv un S 65 AMG, consideră că automobilele mai vechi au un caracter aparte.

În 2022 a cumpărat 800 de cutii cu obiecte pentru a-și transforma garajul într-un muzeu

Colecția nu înseamnă numai automobile. Daxecker a amenajat o hală lungă de 67 de metri în care a adunat mașinile și numeroase obiecte legate de istoria industriei auto. În 2022, când a aflat că magazinul german de piese auto Autoteile Schuwerack urma să fie închis, omul de afaceri a cumpărat mobilierul, decorațiunile și piesele rămase.

A transportat în Austria aproximativ 800 de cutii cu obiecte, pe care le-a folosit pentru a amenaja spațiul destinat colecției și depozitul alăturat. Hala a devenit astfel un adevărat muzeu privat, cu reclame luminoase, indicatoare vechi, piese, documente și accesorii istorice.

Omul care a strâns Mercedesuri produce peste 30.000 de sicrie pe an

Dincolo de pasiunea pentru mașini, Hannes Daxecker conduce o afacere neobișnuită. Este proprietarul și directorul companiei Daxecker Holzindustrie, din Feldkirchen an der Donau, Austria, unul dintre cei mai mari producători de sicrie din spațiul germanofon. Compania fabrică anual peste 30.000 de sicrie.

Afacerea familiei a început în 1959, când tatăl său a deschis un atelier de tâmplărie și mobilă. În 1963, acesta a început să producă și sicrie. Hannes a continuat activitatea familiei, păstrând producția în Austria, deși mutarea fabricii în Europa de Est ar fi putut reduce cheltuielile cu salariile și taxele. În timp ce activitatea sa profesională este asociată cu produsele funerare, omul de afaceri și-a umplut timpul liber cu automobile în unele dintre cele mai îndrăznețe culori oferite vreodată de Mercedes-Benz.

Toate cele 83 de Mercedesuri vor fi scoase la licitație pe 7 noiembrie

Colecția lui Hannes Daxecker a fost cumpărată de compania olandeză Metropole, însă noul proprietar a decis să nu păstreze automobilele împreună. În schimb, fiecare mașină va fi oferită separat cumpărătorilor în cadrul unei licitații organizate în Austria. Evenimentul, numit „Sammlung Sonderklasse”, este programat între 5 și 7 noiembrie 2026, la Feldkirchen an der Donau.

Potrivit casei de licitații Humer, Granner & Co, pe 7 noiembrie, de la ora locală 14.00, vor fi scoase la vânzare 83 de automobile, alături de care sunt incluse în eveniment și 50 de motociclete. Prețurile de pornire diferă considerabil. Mai multe Mercedesuri clasice au prețuri inițiale de 4.000 de euro, în timp ce un Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet din 1970 pornește de la 70.000 de euro.

Mașinile sunt oferite fără preț minim de adjudecare prestabilit, însă asta nu înseamnă că vor fi vândute neapărat la valorile de pornire. Sumele finale vor depinde de ofertele participanților. La același eveniment vor fi scoase la licitație și sute de loturi cu obiecte auto istorice, inclusiv reclame, accesorii, documente și mobilier din colecție. Pasionații vor putea vedea automobilele înainte de vânzare și vor putea licita inclusiv online sau prin telefon.