12 mari publicații ale lumii, printre care New York Times, Financial Times, The Guardian și Los Angeles Times, laudă un lucru făcut în România﻿

Tom McCarthy, regizorul filmului Spotlight, laureat al premiului Oscar, va introduce astăzi documentar românesc “Colectiv” publicului american, într-un eveniment online. Tot vineri, filmul lui Alexander Nanau se lansează în Marea Britanie și Canada.

The Guardian, Daily Mail și The New York Times

Reacțiile presei internaționale înainte de această lansare încep printr-un elogiu adus cinematografiei românești, care, susțin marile ziare ale lumii, a reușit în decenii de muncă să fie prezentă la vârful creației cinematografice, printr-un realism aparte.

“Adevărul are putere”

Ziariștii relatează că regizorul documentarului “Colectiv”, Alexander Nanau, se adaugă lui Cristi Puiu, Cristian Mungiu, Corneliu Porumboiu și altor creatori ai noului val, povestitori ai unei lumi “care nu este Hollywood”, așa cum scrie Financial Times



Disperarea stăpânește încă aici. Dar să știm, adevărul are putere, cel puțin, în România aflată la trei decenii de la Nicolae Ceaușescu. Danny Leigh, Financial Times:

Financial Times și The Guardian oferă filmului “Colectiv” 5 stele din 5. Cotidianul britanic The Times vede documentarul românesc drept cel mai bun film despre jurnalism de la “Toți oamenii președintelui”, iar The Globe and Mail, din Toronto, susține că “rareori arta de cinema a fost atât de devotată idealizării importanței jurnalismului precum în «Colectiv»”.



“Aproape incredibil de vizionar”



Jurnaliștii din SUA, Marea Britanie și Canada consideră că mesajul “Colectiv” este universal și fac legătura cu ceea ce trăiesc oamenii chiar și în sisteme de sănătate mult mai evoluate.



“În noiembrie 2020, la opt luni de la pandemia COVID-19 care devastează Statele Unite, nu e niciun dubiu că vorbind despre pericolele reale care apar când guvernul își minte cetățenii într-o criză de sănătate publică, acest film este aproape incredibil de vizionar și o poveste a unui avertisment grav ignorat”, scrie Chicago Tribune despre documentarul realizat de Alexander Nanu și din echipa căruia au făcut parte Antoaneta Opriș (coscenaristă), Mihai Grecea și mulți alți oameni.



Captivant, incisiv și șocant de puternic, “Colectiv” este cu ușurință documentarul anului.

Katie Walsh, Chicago Tribune:

Umanismul victimelor Colectiv și mișcările civice



Numitorul comun al tuturor publicațiilor este elogierea curajului victimelor abuzurilor din politica și din sistemul de sănătate românesc, care nu sunt decât forma gravă și prevestitoare a ce se petrece, la scară diferită, în întreaga lume.



Sunt elogiați angajații spitalelor, sursele care discută deschis despre problemele din sistem.



În zeci de articole se vorbește despre determinarea femeilor și bărbaților din societatea românească care se opun ”adâncurilor acestei corupții, care a generat cinismul și disperarea zdrobitoare a sufletului, atât în ​​rândul liderilor, cât și al cetățenilor” (Los Angeles Times).

Contribuția whistleblowerilor a făcut posibil ceea ce San Francisco Chronicle numește: ”Efortul neîncetat al jurnaliștilor de a expune corupția”.

Pericolul ca să rămânem cu schimbările ”la vârful icebergului”



În același timp, schimbarea nu este doar problema unor oameni, oricât de persistenți ar fi aceștia, ci o alegere a poporului, oricare popor, dacă și-o dorește, scrie presa internațională despre Colectiv.



Fără o implicare a cetățenilor, așa cum remarcă ziariștii de la The Telegraph, ”totul capătă la început un aspect epopeic, dar ramificațiile în România sunt pe termen scurt”.

Și dacă lupta rămâne în sarcina unor ”mici grupuri de oameni scormonitori, privați de somn și care-și pun capetele laolaltă” atunci ”luptele de acest gen se vor limita la vârful icebergului.

The Telegraph:

The New York Times: ”Este nevoie de oameni încăpățânați, supărați – jurnaliști, politicieni, artiști, activiști”

”Unele documentare vă asigură că lumea e mai bună când s-au încheiat (nedreptatea a fost expusă); altele insistă că poate fi mai bună (sunați la numărul indicat ca să aflați cum). ”Colectiv” nu oferă astfel de paliative. În schimb, schițează un exemplu onest, afectiv, oarecum utopic și demodat, de ceea ce este nevoie pentru a face lumea mai bună sau măcar mai puțin îngrozitoare”.



Arcul universului moral se poate apleca spre dreptate. Dar, așa cum „Colectiv” prezintă cu detalii angoasante și cu un sentiment de decență, profund și mișcător, este nevoie de oameni încăpățânați, supărați – jurnaliști, politicieni, artiști, activiști – ca să ciocănească la acel arc până când începe să se îndoaie, poate, în direcția corectă.

Manohla Dargis, The New York Times:

”Mi-aș fi dorit să știu cum un ziar sportiv, Gazeta Sporturilor, care prezintă de obicei echipe de fotbal în titlurile sale, a cultivat o echipă de investigație atât de uimitoare”.



The Guardian: ”Este, de asemenea, un avertisment și pentru noi”

”Surplusul rezultat din taxele contribuabililor a acoperit buzunarele anumitor privați în ceea poți numi complexul farmaceutico-guvernamental al României”, a scris ziarul britanic The Guardian, folosind metafora clasică a ”complexului militaro-industrial”, denunțat de președintele american Eisenhower. The Guardian a scris de două ori despre filmul românesc Colectiv în ultima săptămână.

Există un moment în care mi-a venit să mă pitesc sub scaunul meu: când ziariștilor de la Gazeta Sporturilor li se arată un videoclip filmat în secret, cu viermi care se zbăteau în rana incompetent îngrijită a unui pacient. Dacă ar fi într-un film fictiv, metafora ar fi respinsă ca fiind prea evidentă.

Peter Bradshaw, The Guardian:

”În parte, Colectiv se referă la deprinderile autoritare îngrozitoare care au supraviețuit căderii lui Ceaușescu în România; în parte, este vorba de banii colosali care trebuie încasați, în stilul cunoscut în Moscova, prin exploatarea activelor naționale”.



”Este, de asemenea, un avertisment și pentru noi (n.r. Marea Britanie), despre cât de apetisant este un sistem public de sănătate pentru un anumit tip de afacerist bine conectat, al cărui impuls este să economisească bani și să marcheze profitul”.

Los Angeles Times: ”Strălucitorul și indignantul documentar Colectiv, despre sistemul de sănătate românesc, este un eveniment obligatoriu în era COVID”

”În urmă cu un an, „Colectiv” rula ca o piesă de non-ficțiune, un thriller jurnalistic construit prin metoda unui film despre sistemul politic. Văzut acum, în timpul celei mai grele crize a sănătății mondiale din mai mult de un secol, felul în care Nanau expune neglijența medicală și corupția farma se simte ca un avertisment sumbru, un prequel al unui film al groazei din viața reală, încă în curs de desfășurare”.

Dacă ”Moartea domnului Lăzărescu” a fost o dramă care s-a desfașurat cu un realism neclintit, „Colectiv ”este un documentar ritmat de urgența unui thriller. Justin Chang, Los Angeles Times:

”Pandemia COVID-19 a servit ca o radiografie metaforică, expunând disparități socio-economice și slăbiciuni ale reacției la situații de urgență în statele din întreaga lume, iar Colectiv și-a concentrat propria rază străpungătoare de laser pe eșecurile îngrozitoare ale sistemului de sănătate din România”

”S-ar putea să recunoașteți unele dintre simptomele sale în propriul dvs. Guvern (n.r. cel din SUA): în sisteme care pun profiturile deasupra bunăstării pacienților, în explozii de retorică naționalistă și în alegeri cu mize mari ale căror rezultate sugerează că unii alegători au o relație teribil de selectivă cu adevărul”



The Washington Post: ”Lăcomie corporatistă și complicitate guvernamentală”

”Un amestec de șovinism tribal și mândrie naționalistă a împiedicat transferul pacienților către unități de arși mai bine echipate din Austria și Germania; rezultatul a fost o falsificare a eticii medicale, lăcomie corporatistă și complicitate guvernamentală, ducând la suferințe de nedescris și pierderi inutile de vieți”

Nanau a realizat un documentar informativ despre o poveste despre care majoritatea americanilor nu au auzit niciodată și a făcut zoom out cât să condenseze epoca meschină și necinstită a populismului global.

Ann Hornaday, The Washington Post:

Financial Times, The Times și The Guardian, care a dedicat două articole documentarului

Financial Times: ”Cea mai veche întrebare jurnalistică triumfă și ea”

”Nu trece neremarcată ironia că sarcina de a confrunta autoritățile revine unui ziar sportiv, Gazeta Sporturilor. Metodele jurnalismului din vechea școală triumfă: scormonitul prin hârtii, trântirea telefoanelor. Cea mai veche întrebare jurnalistică triumfă și ea: De ce mint acești oameni?”.



Ce i-a omorât pe ei au fost spitalele lor, sanctuarul vieții umane.

Danny Leigh, Financial Times:

IndieWire: ”Democrația în luptă cu ea însăși”

”Colectiv pornește ca unul dintre cele mai mari filme despre jurnalism din toate timpurile și după aceea merge mai departe, expunând democrația în luptă cu ea însăși”, scrie Eric Kohn în publicația IndieWire.



Daily Mail: ”Va răsuna în toate locurile în care oficialii guvernamentali mint”

”Există momente în care comentariul – declarațiile tipice la lansarea unui film sau altuia – pur și simplu nu este suficient (…) Cu persistență liniștită și răbdare, acești oameni (n.r. jurnaliștii români) au reușit – și să-i privești practicându-și meseria îți face inima să se înalțe. Există momente în care comentariul nu este suficient”.

”Este un film documentar pentru vremurile noastre, care va răsuna în toate locurile în care oficialii guvernamentali mint în mod flagrant pentru a-și camufla incompetența. Și în toate acele locuri în care reporterii – cei care se întreabă, sapă și nu se tem să ridice telefonul – au fost considerați produse de unică folosință” Ian Herbert, Daily Mail:

