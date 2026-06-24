Consumatorii din România care comandă frecvent produse de pe platforme internaționale de comerț online ar putea resimți în curând efectele noilor reglementări europene privind importurile de bunuri cu valoare redusă.

Începând cu 1 iulie, Uniunea Europeană va elimina scutirea de taxe vamale pentru coletele provenite din afara spațiului comunitar cu o valoare de până la 150 de euro, măsură care vizează crearea unui mediu de comerț electronic mai echitabil și mai sigur.

Potrivit datelor Comisiei Europene, 4,6 miliarde de colete cu valoare redusă au intrat în statele membre ale Uniunii Europene, numai în 2024, dintre care 91% proveneau din China! 12 milioane de colete pe zi.

Taxe noi pentru cei care cumpără din afara Uniunii Europene

Până acum, expedierile din țări terțe cu o valoare de maximum 150 de euro beneficiau de o excepție de la plata taxelor vamale, facilitând dezvoltarea accelerată a unor platforme de e-commerce din afara Uniunii Europene.

Potrivit datelor Comisiei Europene, numai în 2024 au intrat în statele membre aproximativ 4,6 miliarde de colete cu valoare redusă, iar 91% dintre acestea au provenit din China.

Începând cu 1 iulie, Uniunea Europeană va elimina scutirea de taxe vamale pentru coletele provenite din afara spațiului comunitar.
Începând cu 1 iulie, Uniunea Europeană va elimina scutirea de taxe vamale pentru coletele provenite din afara spațiului comunitar.

Noile reguli prevăd introducerea unei taxe fixe de 3 euro pentru expedierile din afara UE cu valoare de până la 150 de euro, aplicată fiecărei categorii de produse incluse într-un colet.

Practic, dacă ți-ai cumpărat din China un tricou, o șapcă și o pereche de pantaloni, la prețul comenzii se adaugă 9 euro. Dacă, în schimb, ai doar trei tricouri, vei plăti doar trei euro în plus.

Este important de menționat că această taxă suplimentară este diferită de TVA-ul deja existent, dar și de taxa de 25 de lei aplicată deja pentru România.

Ce schimbări aduce noua taxă de 3 euro

Specialiștii estimează că măsura ar putea conduce la o ușoară creștere a prețurilor pentru produsele ieftine și la prelungirea termenelor de livrare, cel puțin în perioada de adaptare a operatorilor logistici și a autorităților vamale.

Reprezentanții industriei subliniază însă că scopul principal al modificărilor depășește impactul asupra costurilor.

Noile reglementări urmăresc să uniformizeze condițiile de concurență între comercianții europeni și platformele internaționale, impunând standarde similare privind fiscalitatea, siguranța produselor, protecția consumatorilor și obligațiile de mediu.

„Noile reglementări ar putea genera, într-o primă etapă, anumite inconveniente pentru consumatori, însă nu ar trebui privite ca o măsură punitivă. Ele reprezintă o ajustare așteptată de mult timp, care urmărește să creeze un mediu mai transparent și mai echilibrat al comerțului online pentru toate părțile implicate”, spune Sorin-Adrian Dochian, reprezentantul site-ului compari.ro, locul unde vezi toate prețurile din piață pentru un anumit produs.

Ce caută românii pe site-uri, în afară de prețuri mici

În acest context, încrederea și transparența devin criterii tot mai importante în procesul de cumpărare online.

Pe măsură ce piața de e-commerce se diversifică și devine mai fragmentată, consumatorii vor acorda o atenție sporită nu doar prețului, ci și reputației comercianților, garanțiilor oferite și modului în care sunt gestionate eventualele probleme apărute după achiziție.

Miliarde de comenzi intră în Europa din afara Uniunii. Foto: magnific.com
Miliarde de comenzi intră în Europa din afara Uniunii. Foto: magnific.com

„Prețul va continua să fie un factor important, însă transparența, încrederea și protecția consumatorilor vor deveni tot mai relevante. Consumatorii sunt din ce în ce mai atenți nu doar la cât costă un produs, ci și la cine îl vinde, ce garanții au și cât de simplu pot fi soluționate eventualele probleme care apar după achiziție”, a adăugat Dochian.

Estimarea valorii pieței Temu și Shein în România

În 2024, rapoartele economice ale diverșilor operatori din domeniul e-commerce estimau că vânzările cumulate ale Temu și Shein în România ar putea ajunge la aproximativ 600 de milioane de euro anual, cu o valoare medie a unei comenzi de 20-30 de euro.

De asemenea, curierii spuneau că aproximativ unul din zece colete livrate zilnic provenea de pe aceste platforme.

O analiză bazată pe date INS pentru primele luni din 2025 arată creșteri puternice ale importurilor din China în categoriile asociate direct cu Temu, Shein și AliExpress:

  • textile, îmbrăcăminte și încălțăminte: +30,4%
  • electronice și echipamente: +29,8%
  • produse din plastic și articole de uz casnic: +25,7%

Per ansamblu, electronicele și segmentul fashion reprezintă peste două treimi din importurile României din China.

Cele mai cumpărate produse din afara UE sunt textile, îmbrăcăminte și încălțăminte. Foto: magnific.com
Cele mai cumpărate produse din afara UE sunt textile, îmbrăcăminte și încălțăminte. Foto: magnific.com

Popularitatea platformelor chineze

Un studiu din 2025 arată că Temu, Shein și AliExpress sunt percepute de comercianții români drept principalele platforme internaționale care le afectează afacerile.

Astfel, 77% dintre firmele românești se așteaptă ca în următoarele 12 luni activitatea comercială să le fie afectată de platformele internaționale, în principal prin scăderea vânzărilor.

73% dintre respondenți anticipează diminuarea profitului, iar 43% confirmă scăderea numărului de clienți.

Conform celor de la Ziarul Financiar, 75% avertizează că micii producători români riscă falimentul din cauza presiunii exercitate de Temu, AliExpress și Shein, iar 71% semnalează o posibilă creștere a produselor de slabă calitate pe piață.

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