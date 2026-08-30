Hoții au plătit biletele și au intrat fără măști

Jaful a avut loc joi, 27 august, în jurul orei 14.00, la Muzeul de Arte Aplicate din Viena, MAK, aflat pe Stubenring, potrivit Poliției din Viena. Cei doi suspecți au fost surprinși clar de camerele de supraveghere și sunt în continuare căutați. Modul în care a fost comis furtul pare aproape neverosimil prin simplitatea lui.

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Cei doi bărbați nu și-au ascuns fețele și și-au cumpărat bilete pentru a intra în muzeu. Ajunși în sala în care era expus colierul, au spart cu un ciocan vitrina de sticlă și au luat bijuteria. Potrivit AFP, unul dintre cei doi bărbați era înarmat. În sală se aflau și alți oameni, însă nimeni nu a fost rănit. Cei doi au fugit apoi din muzeu.

Poliția a declanșat o operațiune de căutare în centrul Vienei și a folosit inclusiv un câine specializat în urmărirea persoanelor. Biroul de Investigații Criminale din Viena a preluat cazul.

Poliția a publicat fotografiile celor doi suspecți

Camerele de supraveghere au surprins imagini suficient de clare pentru ca autoritățile să le publice și să ceară ajutorul populației. Poliția îi descrie pe ambii suspecți ca având aproximativ 1,70-1,75 metri, constituție slabă, păr închis la culoare și barbă închisă. În momentul furtului purtau haine negre și pantofi sport de culoare închisă, cu talpă albă.

Anchetatorii cer informații atât despre cei doi bărbați, cât și despre colierul dispărut. Anchetatorii iau în calcul inclusiv ipoteza ca jaful să fi fost o comandă executată pentru o grupare infracțională.

Colierul are 673 de diamante și peste 200 de carate

Bijuteria furată este una dintre piesele istorice ale casei franceze Van Cleef & Arpels. Colierul a fost realizat în 1939, din platină și diamante, și are forma unui evantai sau a unor raze de soare. Documentele Sotheby’s oferă detalii spectaculoase despre construcția lui. Bijuteria are un diamant central rotund de aproximativ 6 carate, 118 diamante rotunde mai mari cu o greutate totală de aproximativ 134 de carate, alte diamante rotunde mai mici de circa 27 de carate și diamante baguette de aproximativ 50 de carate.

În total, colierul expus la Viena era alcătuit din 673 de diamante, cu o greutate totală de aproximativ 204,03 carate.

A fost purtat de regina Nazli la una dintre marile nunți regale ale secolului XX

Colierul are o istorie care îi crește enorm valoarea. A aparținut reginei Nazli a Egiptului, soția regelui Fuad I și mama regelui Farouk. Regina l-a purtat în 1939, la nunta fiicei sale, prințesa Fawzia a Egiptului, cu Mohammad Reza Pahlavi, pe atunci prinț moștenitor al Iranului și cel care avea să devină ulterior ultimul șah al țării. Colierul fusese creat special pentru familia regală egipteană de Van Cleef & Arpels.

Colierul a reapărut pe piața internațională de artă și bijuterii în 2015, când a fost scos la licitație de Sotheby’s la New York. Casa de licitații stabilise înaintea vânzării o estimare de 3,6 până la 4,6 milioane de dolari. Potrivit The Guardian, piesa s-a vândut în cele din urmă cu aproximativ 4,3 milioane de dolari.

Piesa fusese adusă la Viena pentru o amplă expoziție dedicată casei Van Cleef & Arpels. Expoziția s-a deschis pe 10 iunie și este programată până pe 27 septembrie. În cadrul ei sunt prezentate peste 300 de creații Van Cleef & Arpels, alături de aproximativ 200 de obiecte din colecția muzeului și alte piese rare. După furt, expoziția a fost închisă temporar, iar un tur programat pentru vineri a fost anulat. Ulterior, accesul publicului a fost reluat, vitrina din care fusese luat colierul fiind acoperită.