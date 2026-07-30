În ciuda presiunilor hidrologice, prima decizie majoră vizează Centrala Nucleară de la Cernavodă. Deși Unitatea 2 ar fi trebuit să fie oprită joi, evaluările tehnice au arătat că aceasta poate funcționa în continuare în condiții de siguranță.

Prin urmare, Unitatea 2 va rămâne conectată la Sistemul Energetic Național (SEN) atât timp cât nivelul fluviului va permite operarea fără riscuri.

Oficialii din Ministerul Energiei dau asigurări că Sistemul Energetic Național este stabil și echilibrat, fiind disponibile toate capacitățile de producție, inclusiv cele pe bază de cărbune, care pot fi introduse în sistem la nevoie.

Consum record prognozat în timpul valului de caniculă

Hidrologii avertizează că debitul Dunării a ajuns să fie de trei ori mai mic decât media multianuală a acestei perioade, iar tendința de scădere se va menține și pe parcursul săptămânii viitoare. În paralel, prognozele meteorologice indică instalarea unui val persistent de caniculă, ceea ce va duce la o creștere masivă a consumului de energie electrică.

Pentru seara de joi, 30 iulie, a fost estimat un consum la vârf de aproximativ 7.200 MW, însă pentru săptămâna viitoare reprezentanții din energie anticipează o creștere treptată care ar putea atinge pragul de 7.800 MW la orele de seară.

Chiar și în acest scenariu de consum ridicat, autoritățile dau asigurări că eventualele importuri necesare se vor situa mult sub limita capacităților de interconectare de care dispune România. Alimentarea populației și a companiilor nu va fi întreruptă, iar prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici rămâne neschimbat, fiind garantat prin contractele în vigoare.

„Importul maxim estimat este situat mult sub capacitățile de interconectare disponibile ale României. Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a companiilor nu va fi afectată, iar prețul furnizat populației nu se va modifica”, au precizat reprezentanții Ministerului Energiei.

Dialog cu marii consumatori industriali și noi capacități verzi din august

O problemă identificată de dispecerii energetici este diferența dintre producția de peste zi și consumul din timpul serii. În intervalele diurne, datorită producției ridicate din surse regenerabile, România înregistrează volume importante de energie livrate la export.

Pentru a echilibra sistemul la vârful de seară, autoritățile vor iniția discuții cu marii consumatori industriali.

Planul Executivului este de a propune marilor companii ajustarea și decalarea programelor de producție, astfel încât consumul industrial intensiv să fie redus în orele de vârf. Această coordonare va diminua presiunea pe rețea și va garanta alimentarea cu prioritate a consumatorilor casnici și a serviciilor esențiale.

În paralel, procesul de autorizare a noilor unități de producție accelerează. Președintele ANRE, George Niculescu, a anunțat că marți au fost licențiate proiecte cu o capacitate totală de peste 325 MW, iar joi s-au adăugat alți 65 MW.

În plus, de la 1 august, în Sistemul Energetic Național vor intra aproape 300 MW noi din surse fotovoltaice, care vor susține acoperirea consumului național pe durata verii.

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