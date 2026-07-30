Incidentul a fost raportat la ora 16.30, printr-un apel la 112 efectuat de soția sa, o femeie de 53 de ani, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba, relatează Agerpres.

„La data de 30 iulie 2026, în jurul orei 16.30, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o femeie, în vârstă de 53 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă, cu privire la faptul că soțul ei a fost găsit spânzurat în podul imobilului de domiciliu. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă”, au declarat reprezentanții IPJ Alba.

Conform surselor judiciare, bărbatul decedat este primarul comunei Bucerdea Grânoasă, ales în 2024 pe listele partidului AUR și aflat la primul său mandat. Trupul său a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba pentru necropsie, iar poliția investighează cazul sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Examinarea preliminară nu a indicat urme de violență, iar autoritățile încearcă să stabilească circumstanțele exacte ale tragediei.

Comunitatea locală a mai trecut printr-o pierdere similară în august 2025, când fostul primar al comunei, în funcție din 2006 până în 2024, a decedat într-un accident agricol. De asemenea, un caz similar a avut loc în urmă cu doi ani, când primarul comunei Vințu de Jos a fost găsit spânzurat în locuința sa.

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