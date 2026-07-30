Populația din Tulcea, avertizată printr-un nou mesaj RO-Alert

Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis joi seară în nordul județului Tulcea, avertizând populația despre posibile obiecte care ar putea cădea din spațiul aerian şi recomandând locuitorilor să se adăpostească.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat în seara zilei de joi, 30 iulie, un grup de ţinte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 21.12 pentru monitorizarea situaţiei”, a transmis MApN.

Locuitorii din Tulcea au mai primit un mesaj RO-Alert joi dimineața

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit joi dimineața un mesaj RO-Alert care avertizează asupra riscului căderii unor obiecte din spațiul aerian, în contextul conflictului armat dintre Rusia și Ucraina.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea a transmis avertizarea la ora 8.58, îndemnând populația să se adăpostească în beciuri sau în locuri sigure.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a confirmat ulterior că este vorba despre o dronă, detectată în apropierea graniței Ucrainei cu România.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat joi, 30 iulie, în jurul orei 8.50, o țintă aerienă în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis mesaj RO-Alert. Revenim cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Ce le-au recomandat autoritățile locuitorilor din Tulcea

Potrivit mesajului RO-Alert, locuitorii au fost sfătuiți să rămână calmi și să se adăpostească.

„Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată: 90 de minute”, se arată în mesaj.

În perioada 24-26 iulie, trei drone au pătruns neautorizat în spațiul aerian al României și au fost doborâte de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Prima dronă, interceptată pe 24 iulie în județul Buzău, a fost identificată ca fiind de tip Shahed, utilizată de Rusia în atacuri asupra Ucrainei. Acesta a fost primul caz în care un pilot român de F-16 a doborât o dronă în spațiul aerian național.

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