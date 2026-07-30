Locul în care era îngropată comoara a fost identificat de Ioji Ștefan Cătălin, un explorator cunoscut pe rețelele de socializare sub numele de „Vânătorul de Comori”. Aflat într-o sesiune de detecție alături de alți pasionați din zonă, acesta a recepționat un semnal metalic puternic la o adâncime de aproximativ o jumătate de metru.

După ce stratul de pământ a fost îndepărtat cu atenție, la suprafață au apărut primele monede vechi din argint, urmate de piese ornamentale dacice conservate într-o stare remarcabilă.

Ce conține comoara veche de 2.000 de ani

Tezaurul descoperit la Apostolache cuprinde un număr de 37 de denari romani din argint, dintre care zece sunt emisiuni republicane, iar 27 sunt denari imperiali.

Pe lângă piesele monetare, arheologii amatori au găsit cinci brățări dacice cu o grafică spectaculoasă, trei dintre ele având capetele sculptate în formă de șarpe, iar două purtând reprezentări de dragon sau lup.

Deși valoarea exactă și datarea fiecărui obiect urmează să fie stabilite în urma unei expertize de specialitate derulate de istorici, primele evaluări indică o importanță arheologică și culturală uriașă pentru patrimoniul național.

„De-a lungul anilor am documentat expediții spectaculoase și aventuri în locuri uitate de lume: mine abandonate, peșteri, tuneluri, clădiri părăsite și zone cu povești ascunse. Cu detectorul de metale încerc să readuc la lumină fragmente din istorie și să descopăr comori pierdute ale trecutului”, a mărturisit Ioji Ștefan Cătălin.

Traseul legal al artefactelor

Membrii grupului de detectoriști au respectat întocmai legislația privind protejarea patrimoniului național. Imediat după recuperarea pieselor, aceștia au predat întregul tezaur Primăriei comunei Apostolache pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Ulterior, obiectele din argint au fost transportate la Direcția Județeană pentru Cultură Prahova pentru procedurile oficiale de clasare și expertiză.

Odată finalizate aceste etape, comoara va fi transferată în administrarea Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, unde va fi restaurată, conservată și ulterior expusă publicului larg.

Primarul comunei Apostolache, Mihail Bratu, a salutat gestul tinerilor exploratori, subliniind că evenimentul pune localitatea pe harta arheologică a țării.

„Le mulțumesc acestor tineri care au făcut această descoperire pe raza comunei noastre. Prin ceea ce au găsit fac cunoscută comuna Apostolache. Astăzi am dus piesele pe care le-au predat cu proces-verbal către Primărie la Direcția Județeană pentru Cultură Prahova. Urmează să fie evaluate de specialiști și apoi vor fi predate Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova”, a declarat primarul Mihail Bratu.

Potrivit cadrului legal din România, după ce comisia de experți va evalua financiar și istoric bunurile arheologice predate statului, descoperitorii sunt eligibili să primească recompensa bănească prevăzută de lege pentru tezaurele aleatorii găsite pe domeniul public sau privat.

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