În videoclipul publicat de șeful Ceceniei pe canalul de Telegram, două mașini Tesla dotate cu mitraliere și comandate de soldați în camuflaj circulă pe un drum dintr-o pădure.

Cybertruck-urile sunt dotate cu mitraliere americane M2 Browning cu un calibru de 12,7 mm. Costul fiecărui SUV este de peste 18 milioane de ruble.

Nu este clar unde a fost filmat videoclipul și dacă e autentic.

„Tehnologia occidentală face față bine sarcinilor atribuite împotriva propriilor forțe ucrainene de vest. Mobilitate, confort, manevrabilitate, aceste calități ale unui vehicul electric sunt la mare căutare aici. Dezactivarea de la distanță nu ne-a afectat. Mașinile funcționează normal și fără defecțiuni”, a scris Kadîrov, pe Telegram.

La mijlocul lunii august, Kadîrov a scris că a „primit” un Cybertruck de la șeful Tesla, Elon Musk, și a publicat un videoclip cu el conducând prin Groznîi.

Antreprenorul american a negat „cadoul”, răspunzând unui utilizator X: „Ești atât de retardat încât crezi că i-am dat un Cybertruck unui general rus? Este uimitor”.

I'm confused. @WestPoint_USMA just had @ElonMusk as its convocation speaker, when Musk is providing vehicles ready for military use to sanctioned enemies of America? Why isn't this the biggest story in America today? Why is West Point coddling a man working openly against the US? https://t.co/JBGaMCWvrN