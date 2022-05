Dave Chappelle, în vârstă de 48 de ani, se afla pe scena de la Hollywood Bowl din Los Angeles, marți seară, în cadrul festivalului „Netflix is a joke”, când un bărbat l-a atacat spre sfârșitul spectacolului de stand-up.

Videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare îl arată pe Chappelle stând pe scenă în timp ce un bărbat îl împinge brusc dintr-o parte, înainte ca actorul de comedie Jamie Foxx să urce pe scenă ca să-l ajute. Într-un alt clip apare că bărbatul a fost reținut de agenții de securitate aflați la fața locului, potrivit metro.co.uk.

Dave Chapppelle a părut să continue spectacolul și mai târziu a spus publicului: „Nu știu dacă asta a făcut parte din spectacol sau…”. Apoi i-a mulțumit lui Foxx pentru că s-a grăbit să-l ajute, spunând: „Ascultă, vreau doar să spun că m-am distrat incredibil. Tipul ăsta este un geniu și trebuie să-l protejăm tot timpul. Despre asta este vorba”.

Atacatorul s-ar fi ales cu un umăr dislocat în urma incidentului, potrivit imaginilor apărute cu acesta pe targă, în timp ce este luat de Ambulanță.

Definitely dont tackle #DaveChappelle while hes performing on stage ? pic.twitter.com/X0Lbi8ghsf — AlexGB.sfm (@ab_a_w_p) May 4, 2022

FOTO: Hepta

