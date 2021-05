Contractul include o comandă de 900 de milioane de doze şi o opţiune pentru alte 900 de milioane.

„Comisia tocmai a aprobat un contract pentru 900 de milioane de doze ferm (+900 de milioane de doze opţional) cu BioNTech şi Pfizer”, a anunţat într-un tweet Ursula von der Leyen. „Vor urma alte contracte şi alte tehnologii de vaccinuri”, a adăugat ea.

?? vaccination is progressing well.



Now we prepare the next stage in our response:



➡️giving booster shots

➡️dealing with possible escape variants

➡️allowing for vaccination of children & teenagers