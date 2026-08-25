Patru direcții principale sunt luate în calcul pentru extinderea Uniunii Europene

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a prezentat marți, 25 august 2026, la Conferința Ambasadorilor Croați de la Zagreb, planul Comisiei Europene pentru reformarea procesului de extindere al Uniunii Europene.

Printre principalele propuneri se numără integrarea treptată, verificarea mai strictă a candidaților și noi metodologii de aderare, potrivit Euronews.com. Marta Kos a descris acest moment drept un nou „moment Helsinki” pentru UE, făcând referire la extinderea masivă de după Războiul Rece, când 10 state au aderat la blocul comunitar.

„Lumea s-a schimbat, iar procesul de extindere trebuie să se schimbe odată cu ea”, a declarat Kos. Oficialul european a subliniat că UE trebuie să fie pregătită să primească mai mult de 30 de state membre și a lansat dezbaterea înaintea summitului liderilor europeni din octombrie.

Uniunea Europeană ar putea implementa noi reforme interne pentru momentele de criză

Una dintre prioritățile propuse de Marta Kos este implementarea unor reforme interne semnificative, care să asigure eficiența și capacitatea de adaptare a Uniunii Europene în fața crizelor. Comisarul a subliniat că aceste schimbări ar putea fi realizate fără a modifica tratatele, evitând astfel negocieri îndelungate și procese de ratificare imprevizibile.

„Trebuie să facem procesul decizional mai flexibil și mai suplu. Acest lucru ar putea însemna reducerea numărului de domenii în care un singur stat membru poate bloca deciziile celorlalți sau chiar micșorarea dimensiunii instituțiilor noastre”, a declarat Marta Kos.

Ea a menționat și mecanismul de cooperare consolidată, folosit deja în cadrul acordului Schengen și al zonei euro, ca un exemplu de avansare în proiecte comune pentru grupuri mai mici de state membre.

UE cere garanții de securitate mai stricte pentru noii membri

Un alt punct central al propunerilor Comisiei Europene este întărirea măsurilor de prevenire a regresului democratic și a încălcării statului de drept în rândul noilor membri. Comisarul Marta Kos a atras atenția asupra necesității unor garanții mai solide pentru a evita situații precum cea a Ungariei sub conducerea lui Viktor Orbán.

„Trebuie să facem un pas înainte. Trebuie să ne asigurăm că nu permitem intrarea niciunui cal troian, nici astăzi, nici peste 10 sau 20 de ani. Experiențele recente ne arată că pot fi necesare măsuri mai stricte pentru a preveni – și, dacă este cazul, pentru a corecta – încălcările principiilor și valorilor fundamentale ale Uniunii”, a precizat Kos, conform sursei citate mai sus.

Deși această propunere a generat controverse, fiind văzută de unii drept o formă de creare a unor membri de rang secund, ambasadorul Muntenegrului la UE, Petar Marković, a declarat că Podgorica susține astfel de măsuri, cu condiția ca acestea să fie aplicate pe baza unor criterii obiective.

Noii membri ar urma să treacă printr-un proces de integrare treptată

Procesul de extindere al UE, care poate dura decenii, necesită un nou model de integrare treptată, susține comisarul european pentru extindere. Marta Kos a explicat că această abordare ar permite țărilor candidate să beneficieze de avantajele apartenenței la Uniune încă din etapele inițiale ale negocierilor, reducând astfel riscurile de influență externă și incertitudinile care pot apărea.

„Trebuie să renunțăm la logica de tipul «totul sau nimic» în procesul de extindere. Avem nevoie de o abordare mai structurată pentru a câștiga timpul pe care nu-l mai avem. Trebuie să căutăm modalități mai ambițioase de integrare treptată”, a explicat Kos.

Aderarea Ucrainei este unul din motivele aflate la baza procesului de integrare treptată

Această urgență este amplificată de procesul de aderare al Ucrainei, în contextul în care capitalele europene iau în considerare posibilitatea de a include garanții de securitate ca parte a unui viitor acord de pace cu Rusia, pentru a ancora Kievul ferm în Europa.

Deja există beneficii timpurii pentru candidați, cum ar fi aderarea la zona SEPA sau conectarea la rețeaua energetică a Uniunii. La începutul lunii iunie 2026, Uniunea Europeană a început și negocierile pentru aderarea accelerată a Republicii Moldova la blocul comunitar.

„Acestea sunt pași pozitivi, dar nu sunt suficienți”, a adăugat Kos.

UE ar putea adopta măsuri tranzitorii pentru protejarea intereselor blocului comunitar

Un alt aspect important al noii strategii de extindere este înțelegerea impactului pe care noii membri îl vor avea asupra statelor existente și protejarea intereselor Uniunii Europene împotriva riscurilor potențiale. Kos a subliniat că UE are deja experiență cu măsuri tranzitorii extinse, menite să garanteze o integrare fără probleme a nou-veniților.

„Trebuie să ne asigurăm că bugetul UE poate continua să finanțeze prioritățile noastre”, a declarat comisarul. Subiectul alocării bugetare pentru noii membri rămâne însă unul sensibil, mai ales în contextul negocierilor tensionate privind următorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene.

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