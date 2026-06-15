Anunțul a fost făcut pe X de contul oficial al Comisiei Europene: „Astăzi lansăm discuțiile privind coloana vertebrală a acestui proces: inclusiv justiția și drepturile fundamentale”, au transmis reprezentanții blocului comunitar

Anunțul marchează trecerea de la faza declarațiilor politice la cea a reformelor structurale profunde, cele două state vecine României intrând oficial în linie dreaptă pentru alinierea la standardele comunitare.

„Expansiunea este cea mai bună investiție într-un viitor de pace, securitate și prosperitate” se mai arată în postarea Comisiei Europene.

EU countries have agreed to open the first accession negotiations cluster with Ukraine and Moldova.



Today we launch talks on the backbone of the process: including justice and fundamental rights.



Enlargement is our best investment in a future of peace, security and prosperity. pic.twitter.com/AoS2f5DXLp — European Commission (@EU_Commission) June 15, 2026

Într-un mesaj anterior postat pe 12 iunie, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen anunța același lucru, anume că „toate statele membre au convenit să deschidă primul pachet de negocieri de aderare cu Ucraina și Moldova.”

Aceasta scria și că „în cadrul primei conferințe interguvernamentale de luni, vom deschide pachetul privind elementele fundamentale; coloana vertebrală a valorilor și principiilor esențiale de aderare pe care se bazează UE, de la statul de drept la instituții democratice solide.

Aceasta reprezintă o recunoaștere a determinării, curajului și eforturilor depuse de ambele țări în promovarea reformelor, chiar și în fața unor provocări imense. Și un semnal că oferta UE de pace, stabilitate și oportunități este de neegalat.”

Ursula von der Leyen a subliniat și importanța extinderii pentru Uniunea Europeană: „Extinderea este o alegere strategică. Prin apropierea națiunilor noastre, consolidăm pacea, securitatea și prosperitatea pe întreg continentul nostru. Într-o lume marcată de o incertitudine crescândă, o Uniune Europeană mai mare este în interesul nostru comun. Extinderea rămâne una dintre cele mai mari povești de succes ale UE și cea mai bună investiție în viitorul nostru comun.”

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