Au învins moartea, într-o competiție fără arme egale. Acum vor să demonstreze că viața merită trăită și că sportul poate să vindece cele mai adânci răni. De data aceasta, vor avea șanse egale într-o altfel de luptă. Militarii răniți în zonele de război se pregătesc pentru jocurile paralimpice Invictus 2018, organizate anul acesta în Australia. 15 militari vor fi selectați să facă parte din lotul României. Anul trecut, Invictus România s-a întors acasă cu o medalie de aur, una de argint și două de bronz. În 2018, soldații merg mai departe, unii nevăzători, alții în scaune cu rotile sau în cârje. Ne dau tuturor o lecție de supraviețuire, ambiție și curaj.

Ne trezim înainte de răsăritul soarelui pentru a nu întârzia la antrenamentele echipei Invictus România. Sportivii sunt în perioada de evaluare pentru selectarea lotului care va reprezenta România la competiția organizată la Sydney, în Australia. Mai sunt mai cinci luni până când se va da startul competiției. Cei 15 militari răniți se antrenează acum pentru a concura la cel puțin șapte discipline sportive: atletism, ciclism hand-bike, ridicare de greutăți, canotaj în sală și volei în șezu și înot. Am fost să-i cunoaștem pe soldații care au învins moartea, iar acum sunt vârf de lance într-o competiție sportivă internațională.

În vestiarul de la Bazinul Olimpic Steaua București este gălăgie mare. Zeci de tineri și antrenorii lor se pregătesc pentru prima tură de bazin. Într-un moment de liniște, se aude zgomotul unui baston care atinge cu un ritm regulat gresia umedă. Dintr-un capăt al vestiarului, Marius se ghidează spre ușa care duce spre bazin. Cu o mână atinge pereții pe care mai curge câte o picătură de apă lăsată de cei care au terminat deja antrenamentele. Are un zâmbet larg pe față. Pentru el e o zi obișnuită. Se antrenează deja de câteva săptămâni. Cu ajutor bastonului, împinge o ușă întredeschisă și ajunge pe marginea bazinului. Colegul său, Ionel, îl ghidează verbal și îl atenționează la fiecare obstacol întâlnit. Marius și-a pierdut vederea pe frontul din Irak. De atunci viața lui s-a schimbat.

”Acel incident mi-a schimbat viața. Din omul pe care eu îl știam și care eram înainte de accident, am devenit un altfel de om. În primul rând, sunt mult mai calculat și mai responsabil. Am început să prețuiesc viața mult mai mult. Am trecut pe lângă un dispozitiv exploziv improvizat, care a fost detonat. În urma incidentului, am fost cinci militari răniți, iar unul dintre colegi a decedat din păcate ”, povestește Marius Iovi, acum sportiv Invictus România.