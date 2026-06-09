Hotărârea Curții de Apel Timișoara a fost anulată în urma unei cereri de strămutare, depusă de Dorel Săndesc la Înalta Curte, cu trei zile înainte de pronunțarea sentinței finale prin care apelul i-a fost respins ca tardiv.

Strămutare cu anularea condamnării

Zarurile încă nu au fost aruncate în cazul dosarului de ucidere din culpă în care medicul Dorel Săndesc a fost condamnat la un an și opt luni de închisoare cu suspendare după ce apelul, trimis cu poșta din Serbia, a fost declarat tardiv, așa cum a dezvăluit Libertatea.

În 9 iunie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis o cerere de strămutare formulată de Dorel Săndesc cu trei zile înainte de pronunțarea din 18 mai a Curții de Apel Timișoara. Concret, Curtea Supremă a decis strămutarea procesului pentru judecarea apelului la Curtea de Apel Oradea. Decizia atrage după sine anularea hotărârii definitive a Înaltei Curți.

Avocatul lui Dorel Săndesc, Adrian Fanu Moca, a declarat pentru Libertatea că, fiind depusă înainte de pronunțarea apelului de la Curtea de Apel Timișoara, cererea de strămutare a putut fi judecată și admisă.

Avocatul lui Săndesc spune că nu va invoca prescripția

„Efectul acestei strămutări a Înaltei Curți este desfințarea soluției din apel pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, care a admis apelul într-o modalitate totalmente nelegală . Cred că și asta a cântărit în ochii Înaltei Curți de Casație și Justiție în aprecierea asupra soluției, întrucât s-a adăugat la Codul de Procedură Penală pentru a se pronunța o soluție de tardivitate a apelului totalmente nelegală”, a declarat avocatul Fanu Moca pentru Libertatea.

Apărătorul lui Săndesc susține că, deși termenul de prescripție a faptelor este împlinit, Dorel Săndesc va cere să fie judecat pe fond, fără să invoce prescripția. „Asta a fost intenția și la Timișoara, chiar dacă faptele sunt prescrise în acest moment”, a mai declarat avocatul lui Dorel Săndesc.

De ce a cerut Dorel Săndesc strămutarea

Chiar dacă pe portalul Înaltei Curți de Casație și Justiție dosarul privind strămutarea apare înregistrat în 20 mai 2026, la două zile de la pronunțarea hotărârii definitive a Curții de Apel Timișoara, avocatul lui Dorel Săndesc susține că cererea de strămutare a fost depusă în data de 15 mai, cu trei zile înainte de pronunțarea hotărârii definitive. Fanu Moca a explicat și motivele cererii de strămutare înainte ca judecătorii Curții de Apel Timișoara să pronunțe verdictul final.

„Motivul a fost generat de presiunea care a fost făcută asupra magistraților în întreg, având în vedere întregul Secției Penale a Curții de Apel Timișoara, având în vedere articole de presă care au fost publicate în perioada respectivă și care îl declarau vinovat pe clientul nostru. A fost problema legată de modalitatea în care s-a desfășurat cedința de judecată în fața Curții de Apel Timișoara, care a văzut o directă părtinire și o inechitate procesuală crasă prin invocarea acelei excepții (n.r. referitoare la tardivitatea apelului) într-o modalitate totalmente nelegală și neprevăzută de Codul de Procedură Penală”, a mai declarat avocatul medicului Săndesc.

Adrian Fanu Moca a declarat că deși admiterea unei cereri de strămutare după pronunțarea hotărârii definitive este întâlnită în practică, astfel de situații sunt excepționale și „în practică nu sunt foarte des întâlnite”.

Accidentul din a doua zi de Paște

Accidentul în urma căruia medicul ATI Dorel Săndesc a ajuns să fie trimis în judecată pentru ucidere din culpă a avut loc în a doua zi de Paște din 2018. Aflat la volanul unei mașini Jaguar, medicul a intrat fără să se asigure într-o intersecție și a lovit o Dacia Logan în care se aflau Ofelia și Petrișor Marincu, patronii unui hotel din Giroc, împreună cu fiica lor. Medicul i-a acordat imediat îngrijiri victimei de 53 de ani, până la sosirea ambulanței, apoi, femeia a fost operată la spital și starea ei s-a îmbunătățit în primă fază. „Suntem foarte bine. Eu şi fiica mea am mers pe picioare la spital pentru investigaţii şi am plecat pe picioare. Soţia a rămas acolo. Acum este foarte bine. Are şanse de sută la sută să nu aibă nevoie nici de recuperare”, declara soțul femeii, la scurt timp după accident, pentru „Adevărul”. „(…) îi mulțumim Lui Dumnezeu că el a fost vinovatul și nu altcineva deoarece el a știut cum să procedeze când vine vorba de primul ajutor, pasul cel mai important în cazul oricărui accident, și pentru că s-a ocupat în permanență de ea”, a scris, la vremea respectivă, și fiica femeii rănite în accident, pe Facebook.

După nouă luni de la accident, timp în care a fost spitalizată, Ofelia Marincu a decedat, iar medicul Săndesc a fost pus sub acuzare pentru ucidere din culpă și trimis în judecată în octombrie 2023. Pe parcursul procesului, Dorel Săndesc a invocat culpă comună în producerea accidentului, prin faptul că șoferul care avea prioritate circula cu viteză, dar a invocat și faptul că victima nu purta centură de siguranță.

Potrivit Hotnews, pe parcursul procesului Dorel Săndesc a invocat și faptul că starea de sănătate a victimei s-a ameliorat pe parcursul spitalizării, dar „episoadele infecțioase repetate, complicate cu sepsis și șoc septic” nu au permis transferul într-o clinică de recuperare, iar starea de sănătate a pacientei s-a agravat progresiv. Potrivit sursei citate, avocații medicului au invocat inclusiv faptul că organismul victimei era vulnerabil pentru că, anterior accidentului, aceasta urmase o cură de slăbire, fără supraveghere medicală.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE