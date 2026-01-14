Aceasta este o cale extraordinară de atac și au invocat presupuse erori comise de instanțele care i-au judecat anterior, conform televiziunii Digi24.

Nu s-a stabilit un termen până la acest moment pentru judecarea recursului în casație. În acest context, magistrații verifică în prezent dacă cererea îndeplinește condițiile legale pentru a fi analizată.

Cererea de anulare a condamnării vine în paralel cu procedura de extrădare din Italia. Autoritățile din România au solicitat predarea acestora. Totuși, Curtea de Apel din Napoli a amânat judecarea cererii, stabilind un nou termen pentru 20 ianuarie. În prezent, cei doi se află în arest la domiciliu.

Amintim că Dani Mocanu a fost condamnat definivit de Curtea de Apel Brașov, la începutul lunii noiembrie, la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor, în urma unui incident violent petrecut pe 18 august 2022 lângă o benzinărie OMV din Pitești.

Anterior, Dani Mocanu a mai fost condamnat la șase ani și cinci luni pentru infracțiuni precum proxenetism și spălare de bani. Această pedeapsă nu a mai fost executată, întrucât faptele s-au prescris.

