Celulă de gestionare a conflictelor pentru Liban

Prima rundă de negocieri dintre SUA și Iran pentru a ajunge la un acord final care să pună capăt războiului s-a încheiat cu „progrese încurajatoare”, declară mediatorii Qatar și Pakistan.

Statele Unite și Iranul au convenit asupra unei foi de parcurs care urmărește ajungerea la un acord final în termen de 60 de zile, în cadrul primei runde de negocieri desfășurate în Elveția. Anunțul a fost făcut luni de mediatorii din Pakistan și Qatar, citați de AFP. Potrivit unei declarații comune a guvernelor pakistanez și qatarez, delegațiile „au convenit asupra unei foi de parcurs care vizează ajungerea la un acord final în termen de 60 de zile, punând bazele pentru începerea imediată a unor discuții tehnice suplimentare”, care vor continua în această săptămână în Elveția.

Mediatorii au precizat că acordul stabilește cadrul pentru continuarea negocierilor tehnice, considerate esențiale pentru finalizarea înțelegerii dintre cele două părți. Documentul comun ar urma să servească drept bază pentru viitoarele runde de dialog și pentru identificarea unor soluții privind principalele puncte aflate în dispută.

Linie directă de comunicare pentru siguranța navigației prin Strâmtoarea Ormuz

În cadrul negocierilor, Iranul și Statele Unite au convenit și asupra înființării unei celule de gestionare a conflictelor, destinată să contribuie la respectarea încetării operațiunilor militare din Liban. „Părțile au convenit să înființeze o celulă de gestionare a conflictelor, care să reunească părțile și Republica Libaneză și să fie condusă de mediatori, pentru a asigura respectarea încetării operațiunilor militare din Liban”, se arată în declarația comună.

Mediatorii au anunțat, de asemenea, stabilirea unei linii de comunicare între părți pentru a preveni incidentele și problemele de comunicare care ar putea afecta tranzitul maritim. „A fost stabilită o linie de comunicare între părți (…) pentru a evita incidentele și întreruperile de comunicare, cu scopul de a asigura trecerea în siguranță a navelor comerciale prin strâmtoarea Hormuz”, au transmis mediatorii.

Trump a amenințat Iranul din cauza Hezbollah

Înaintea începerii negocierilor, președintele american Donald Trump a avertizat că Statele Unite ar putea lansa noi atacuri împotriva Iranului dacă Teheranul nu va opri acțiunile Hezbollah în Liban.

„Iranul trebuie să oprească imediat proxy-urile sale foarte bine plătite din Liban să provoace probleme”, a scris Trump pe platforma Truth Social, amenințând că va lovi „foarte dur” Iranul în cazul în care situația nu se va calma.

Principalul negociator iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a respins avertismentul american.

„Nu cred că dacă amenințările lor ar fi avut vreun efect, s-ar afla astăzi într-o situație atât de disperată. Indiferent cât vorbesc, noi suntem cei care acționăm”, a declarat oficialul iranian.

Acordul preliminar prevede un termen de 60 de zile pentru încheierea unui tratat final

Acordul inițial, semnat la începutul acestei săptămâni de președinții Statelor Unite și Iranului, prevede încetarea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban, precum și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Înțelegerea include, de asemenea, ridicarea blocadei militare americane asupra transporturilor maritime către și dinspre porturile iraniene, un plan de reconstrucție pentru Iran estimat la 300 de miliarde de dolari și eliminarea tuturor sancțiunilor americane impuse Teheranului.

Cu toate acestea, dosarul programului nuclear iranian, principalul motiv invocat de Washington pentru conflict, rămâne unul dintre cele mai dificile puncte de negociere.

Vicepreședintele american JD Vance, care conduce delegația SUA alături de Jared Kushner și emisarul special Steve Witkoff, a declarat că președintele Trump le-a cerut negociatorilor „să deschidă un nou capitol”. „Dacă liderii Iranului sunt dispuși să renunțe la rolul de factor de instabilitate regională și la ambițiile nucleare pe termen lung, atunci Statele Unite sunt pregătite să transforme fundamental relația cu această țară”, a spus Vance, potrivit BBC News.

Iranul continuă să susțină că programul său nuclear are exclusiv scopuri pașnice.

Luptele din Liban pun în pericol armistițiul

Deși acordul preliminar între SUA și Iran prevedea încetarea luptelor pe toate fronturile, violențele au continuat în sudul Libanului. Potrivit Ministerului Sănătății libanez, loviturile aeriene israeliene au ucis cel puțin 67 de persoane în ultimele zile, inclusiv femei și copii. În același timp, atacurile Hezbollah au provocat moartea a cinci soldați israelieni.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că armata israeliană va rămâne în sudul Libanului atât timp cât va considera necesar pentru securitatea nordului Israelului.

La rândul său, liderul Hezbollah, Naim Qassem, a respins orice prezență militară israeliană în sudul Libanului și a afirmat că organizația își va continua acțiunile de apărare.

Navele continuă să tranziteze Strâmtoarea Ormuz

Deși Iranul a anunțat sâmbătă închiderea Strâmtorii Ormuz, datele platformelor de monitorizare maritimă indică faptul că traficul naval nu a fost complet întrerupt.

Mai multe petroliere și nave comerciale au continuat să traverseze strâmtoarea, deși experții avertizează că unele ambarcațiuni și-ar putea dezactiva sistemele de localizare.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute maritime din lume, aproximativ 20% din transporturile globale de petrol și gaze naturale tranzitând această zonă strategică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
GSP.RO
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.RO
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
Parteneri
Azi, 21 iunie, sărbătoare uriașă în România, mulți nu știam! Mare sfânt, azi, milioane de români și românce îi poartă numele superb. La mulți ani!
Libertateapentrufemei.ro
Azi, 21 iunie, sărbătoare uriașă în România, mulți nu știam! Mare sfânt, azi, milioane de români și românce îi poartă numele superb. La mulți ani!
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Pentru un nou început. Relansarea României prin puterea democrației
Opinii 06:55
Pentru un nou început. Relansarea României prin puterea democrației
Congresul Extraordinar al PNL s-a încheiat: 1769 de liberali au votat pentru Ilie Bolojan și echipa sa / Puciștii din jurul lui Veștea, somați să demisioneze
LiveText
Politică 21 iun.
Congresul Extraordinar al PNL s-a încheiat: 1769 de liberali au votat pentru Ilie Bolojan și echipa sa / Puciștii din jurul lui Veștea, somați să demisioneze
Parteneri
Un veteran rus rămas fără piciorare în războiul din Ucraina a ataca cu un cuțit polițiștii care făceau razii pe străzi
Adevarul.ro
Un veteran rus rămas fără piciorare în războiul din Ucraina a ataca cu un cuțit polițiștii care făceau razii pe străzi
Un român, pe locul 2 în istoria Cupei Mondiale! Care e capitolul la care legenda din Generația de Aur depășește nume uriașe din istoria fotbalului
Fanatik.ro
Un român, pe locul 2 în istoria Cupei Mondiale! Care e capitolul la care legenda din Generația de Aur depășește nume uriașe din istoria fotbalului
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Ilinca Vandici, în costum de baie la bordul unei ambarcațiuni. Apariția care i-a surprins pe internauți
Stiri Mondene 21 iun.
Ilinca Vandici, în costum de baie la bordul unei ambarcațiuni. Apariția care i-a surprins pe internauți
Andreea Marin și Violeta au atras privirile tuturor la un eveniment monden. Ce ținute au ales mama și fiica
Stiri Mondene 21 iun.
Andreea Marin și Violeta au atras privirile tuturor la un eveniment monden. Ce ținute au ales mama și fiica
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Ţepe pe piaţa maşinilor second-hand. Ce trebuie să verifici înainte să cumperi un autoturism
ObservatorNews.ro
Ţepe pe piaţa maşinilor second-hand. Ce trebuie să verifici înainte să cumperi un autoturism
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Libertateapentrufemei.ro
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Parteneri
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
GSP.ro
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
GSP.ro
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
Parteneri
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Mediafax.ro
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Boala de care suferă, de fapt, Cheloo. Afecțiunea nu poate fi vindecată. Detaliul incredibil care s-a aflat despre rapper după scandalul cu poliția👇
Redactia.ro
Boala de care suferă, de fapt, Cheloo. Afecțiunea nu poate fi vindecată. Detaliul incredibil care s-a aflat despre rapper după scandalul cu poliția👇
În timp ce mașina se prăbușea în râpa din Transfăgărășan, șoferița era... Vezi mai mult
KanalD.ro
În timp ce mașina se prăbușea în râpa din Transfăgărășan, șoferița era... Vezi mai mult

Politic

Congresul Extraordinar al PNL s-a încheiat: 1769 de liberali au votat pentru Ilie Bolojan și echipa sa / Puciștii din jurul lui Veștea, somați să demisioneze
LiveText
Politică 21 iun.
Congresul Extraordinar al PNL s-a încheiat: 1769 de liberali au votat pentru Ilie Bolojan și echipa sa / Puciștii din jurul lui Veștea, somați să demisioneze
Premierul desemnat Adrian Veștea a depus la Parlament lista cu membrii guvernului. Nume supriză pe listă / PSD forțează un vot fulger pentru învestitură
Politică 21 iun.
Premierul desemnat Adrian Veștea a depus la Parlament lista cu membrii guvernului. Nume supriză pe listă / PSD forțează un vot fulger pentru învestitură
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Un român este omul momentului la CM 2026! Îl antrenează pe portarul care a făcut minuni în Iran – Belgia
Fanatik.ro
Un român este omul momentului la CM 2026! Îl antrenează pe portarul care a făcut minuni în Iran – Belgia
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina
Spotmedia.ro
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina