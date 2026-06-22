Celulă de gestionare a conflictelor pentru Liban

Prima rundă de negocieri dintre SUA și Iran pentru a ajunge la un acord final care să pună capăt războiului s-a încheiat cu „progrese încurajatoare”, declară mediatorii Qatar și Pakistan.

Statele Unite și Iranul au convenit asupra unei foi de parcurs care urmărește ajungerea la un acord final în termen de 60 de zile, în cadrul primei runde de negocieri desfășurate în Elveția. Anunțul a fost făcut luni de mediatorii din Pakistan și Qatar, citați de AFP. Potrivit unei declarații comune a guvernelor pakistanez și qatarez, delegațiile „au convenit asupra unei foi de parcurs care vizează ajungerea la un acord final în termen de 60 de zile, punând bazele pentru începerea imediată a unor discuții tehnice suplimentare”, care vor continua în această săptămână în Elveția.

Mediatorii au precizat că acordul stabilește cadrul pentru continuarea negocierilor tehnice, considerate esențiale pentru finalizarea înțelegerii dintre cele două părți. Documentul comun ar urma să servească drept bază pentru viitoarele runde de dialog și pentru identificarea unor soluții privind principalele puncte aflate în dispută.

Linie directă de comunicare pentru siguranța navigației prin Strâmtoarea Ormuz

În cadrul negocierilor, Iranul și Statele Unite au convenit și asupra înființării unei celule de gestionare a conflictelor, destinată să contribuie la respectarea încetării operațiunilor militare din Liban. „Părțile au convenit să înființeze o celulă de gestionare a conflictelor, care să reunească părțile și Republica Libaneză și să fie condusă de mediatori, pentru a asigura respectarea încetării operațiunilor militare din Liban”, se arată în declarația comună.

Mediatorii au anunțat, de asemenea, stabilirea unei linii de comunicare între părți pentru a preveni incidentele și problemele de comunicare care ar putea afecta tranzitul maritim. „A fost stabilită o linie de comunicare între părți (…) pentru a evita incidentele și întreruperile de comunicare, cu scopul de a asigura trecerea în siguranță a navelor comerciale prin strâmtoarea Hormuz”, au transmis mediatorii.

Trump a amenințat Iranul din cauza Hezbollah

Înaintea începerii negocierilor, președintele american Donald Trump a avertizat că Statele Unite ar putea lansa noi atacuri împotriva Iranului dacă Teheranul nu va opri acțiunile Hezbollah în Liban.

„Iranul trebuie să oprească imediat proxy-urile sale foarte bine plătite din Liban să provoace probleme”, a scris Trump pe platforma Truth Social, amenințând că va lovi „foarte dur” Iranul în cazul în care situația nu se va calma.

Principalul negociator iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a respins avertismentul american.

„Nu cred că dacă amenințările lor ar fi avut vreun efect, s-ar afla astăzi într-o situație atât de disperată. Indiferent cât vorbesc, noi suntem cei care acționăm”, a declarat oficialul iranian.

Acordul preliminar prevede un termen de 60 de zile pentru încheierea unui tratat final

Acordul inițial, semnat la începutul acestei săptămâni de președinții Statelor Unite și Iranului, prevede încetarea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban, precum și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Înțelegerea include, de asemenea, ridicarea blocadei militare americane asupra transporturilor maritime către și dinspre porturile iraniene, un plan de reconstrucție pentru Iran estimat la 300 de miliarde de dolari și eliminarea tuturor sancțiunilor americane impuse Teheranului.

Cu toate acestea, dosarul programului nuclear iranian, principalul motiv invocat de Washington pentru conflict, rămâne unul dintre cele mai dificile puncte de negociere.

Vicepreședintele american JD Vance, care conduce delegația SUA alături de Jared Kushner și emisarul special Steve Witkoff, a declarat că președintele Trump le-a cerut negociatorilor „să deschidă un nou capitol”. „Dacă liderii Iranului sunt dispuși să renunțe la rolul de factor de instabilitate regională și la ambițiile nucleare pe termen lung, atunci Statele Unite sunt pregătite să transforme fundamental relația cu această țară”, a spus Vance, potrivit BBC News.

Iranul continuă să susțină că programul său nuclear are exclusiv scopuri pașnice.

Luptele din Liban pun în pericol armistițiul

Deși acordul preliminar între SUA și Iran prevedea încetarea luptelor pe toate fronturile, violențele au continuat în sudul Libanului. Potrivit Ministerului Sănătății libanez, loviturile aeriene israeliene au ucis cel puțin 67 de persoane în ultimele zile, inclusiv femei și copii. În același timp, atacurile Hezbollah au provocat moartea a cinci soldați israelieni.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că armata israeliană va rămâne în sudul Libanului atât timp cât va considera necesar pentru securitatea nordului Israelului.

La rândul său, liderul Hezbollah, Naim Qassem, a respins orice prezență militară israeliană în sudul Libanului și a afirmat că organizația își va continua acțiunile de apărare.

Navele continuă să tranziteze Strâmtoarea Ormuz

Deși Iranul a anunțat sâmbătă închiderea Strâmtorii Ormuz, datele platformelor de monitorizare maritimă indică faptul că traficul naval nu a fost complet întrerupt.

Mai multe petroliere și nave comerciale au continuat să traverseze strâmtoarea, deși experții avertizează că unele ambarcațiuni și-ar putea dezactiva sistemele de localizare.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute maritime din lume, aproximativ 20% din transporturile globale de petrol și gaze naturale tranzitând această zonă strategică.

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