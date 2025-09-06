Turismul în localitatea numită „Veneția din Cotswolds”

Consilierul districtual Jon Wareing a declarat că vizitatorii de pe rețelele sociale „distrug” localitatea Bourton-on-the-Water pentru că o folosesc pentru a obține click-uri, relatează The Independent.

Bourton-on-the-Water este situat în Cotswolds, în inima Angliei, fiind renumit pentru arhitectura sa și peisajele idilice ale satului. Satul pitoresc, descris drept „Veneția din Cotswolds”, a devenit din ce în ce mai popular printre turiști în ultimii ani.

„Acest tip de vizitatori tind să aibă un interes redus pentru patrimoniul, cultura sau mediul natural pe care le exploatează pentru a obține click-uri. Sunt turiști care vin și pleacă imediat”, a spus Jon Wareing.

El a declarat că a existat și o creștere a cantității de deșeuri, în special „în zona verde”, care este populară printre turiști.

În mai 2024, Wareing a depus o moțiune pentru a determina consiliul să accepte că turismul este o problemă pentru sat, moțiune care a fost respinsă cu șase voturi la patru.

Sute de mii de vizitatori vin anual în Bourton-on-the-Water

Satul este renumit pentru cele cinci poduri joase și arcuite din piatră, în timp ce casele și magazinele sale sunt faimoase pentru piatra lor galbenă.

Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe
Recomandări
Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe

Bourton-on-the-Water se află într-o zonă de o frumusețe naturală remarcabilă, Cotswolds, fiind apreciat pentru arhitectura sa cu piatră de culoarea mierii. În fiecare an, satul atrage aproximativ 300.000 de vizitatori.

El se remarcă și prin piețele fermierilor, bisericile istorice și numeroase trasee pentru drumeții în zona înconjurătoare. Aceste aspecte fac din Bourton-on-the-Water un loc foarte atractiv pentru turiștii care caută un cadru pitoresc și cultural englezesc autentic.

Bourton-on-the-Water nu este singurul sat din Cotswolds care a devenit copleșit de turism.

În Castle Combe, locuitorii au declarat că intimitatea lor a fost „invadată” de dronele turiștilor. Satul cu 356 de locuitori este vizitat de sute de oameni în fiecare an.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O mașină cu 6 oameni, dintre care 2 copii, a lovit un cap de pod pe DN7 și s-a răsturnat. Toate victimele au fost duse la spital
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Cum arată Noelle / Foto
Unica.ro
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Cum arată Noelle / Foto
Francesca și Cristian de la Insula iubirii, primele dezvăluiri despre participarea la emisiune. Cum s-a schimbat relația lor: „Ceea ce părea doar o glumă...”
Elle.ro
Francesca și Cristian de la Insula iubirii, primele dezvăluiri despre participarea la emisiune. Cum s-a schimbat relația lor: „Ceea ce părea doar o glumă...”
gsp
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
GSP.RO
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
GSP.RO
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Cod portocaliu de ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Localitățile afectate de fenomenele meteo extreme
Știri România 20:12
Cod portocaliu de ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Localitățile afectate de fenomenele meteo extreme
Salariul unui srilankez care lucrează de câțiva ani în România: cu banii câștigați își poate construi o casă în Sri Lanka în 3 ani
Știri România 16:52
Salariul unui srilankez care lucrează de câțiva ani în România: cu banii câștigați își poate construi o casă în Sri Lanka în 3 ani
Parteneri
Teorii conspiraționiste promovate într-o conferință a medicilor, la Brașov: „Controlul maselor prin COVID.” Ministrul Sănătății cere măsuri: „Un atac direct la sănătatea românilor”
Adevarul.ro
Teorii conspiraționiste promovate într-o conferință a medicilor, la Brașov: „Controlul maselor prin COVID.” Ministrul Sănătății cere măsuri: „Un atac direct la sănătatea românilor”
Celebrul milionar nu s-a uitat la bani și a făcut-o cea mai fericită. Super-mașina pe care a oferit-o cadou unei tinere sportive
Fanatik.ro
Celebrul milionar nu s-a uitat la bani și a făcut-o cea mai fericită. Super-mașina pe care a oferit-o cadou unei tinere sportive
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Anamaria Prodan, primele declarații despre nunta cu Ronald Gavril. „Da, toată lumea întreabă”
Stiri Mondene 16:47
Anamaria Prodan, primele declarații despre nunta cu Ronald Gavril. „Da, toată lumea întreabă”
Ce spune Gabi Bădălău despre banii pe care Claudia Pătrășcanu îi cere: „I-am dat cash până m-am deșteptat”. La ce școală învață băieții lor
Stiri Mondene 16:45
Ce spune Gabi Bădălău despre banii pe care Claudia Pătrășcanu îi cere: „I-am dat cash până m-am deșteptat”. La ce școală învață băieții lor
Parteneri
SURPRIZĂ la PRO TV! Celebra prezentatoare a devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei: „Momente și emoții incredibile”
Elle.ro
SURPRIZĂ la PRO TV! Celebra prezentatoare a devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei: „Momente și emoții incredibile”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
TVMania.ro
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Cine este bărbatul care a incendiat o benzinărie din Timiş. A amenințat că se sinucide înainte de a fi prins
ObservatorNews.ro
Cine este bărbatul care a incendiat o benzinărie din Timiş. A amenințat că se sinucide înainte de a fi prins
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
GSP.ro
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
Parteneri
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Mediafax.ro
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
StirileKanalD.ro
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Gheorghe a fost ucis de soția sa, în timp ce organizau parastasul mamei sale. Femeia l-a înjunghiat de două ori, în bucătărie, după o ceartă
StirileKanalD.ro
Gheorghe a fost ucis de soția sa, în timp ce organizau parastasul mamei sale. Femeia l-a înjunghiat de două ori, în bucătărie, după o ceartă
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
KanalD.ro
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale

Politic

Cine este Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al lui Ilie Bolojan. A lucrat la DGA, în MAI. Nu există poze cu el
Politică 05 sept.
Cine este Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al lui Ilie Bolojan. A lucrat la DGA, în MAI. Nu există poze cu el
Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 
Exclusiv
Politică 05 sept.
Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Top 10 cele mai scumpe mașini deținute de fotbaliști. Messi și Cristiano Ronaldo au două super modele, unice în lume
Fanatik.ro
Top 10 cele mai scumpe mașini deținute de fotbaliști. Messi și Cristiano Ronaldo au două super modele, unice în lume
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile