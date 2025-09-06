Turismul în localitatea numită „Veneția din Cotswolds”

Consilierul districtual Jon Wareing a declarat că vizitatorii de pe rețelele sociale „distrug” localitatea Bourton-on-the-Water pentru că o folosesc pentru a obține click-uri, relatează The Independent.

Bourton-on-the-Water este situat în Cotswolds, în inima Angliei, fiind renumit pentru arhitectura sa și peisajele idilice ale satului. Satul pitoresc, descris drept „Veneția din Cotswolds”, a devenit din ce în ce mai popular printre turiști în ultimii ani.

„Acest tip de vizitatori tind să aibă un interes redus pentru patrimoniul, cultura sau mediul natural pe care le exploatează pentru a obține click-uri. Sunt turiști care vin și pleacă imediat”, a spus Jon Wareing.

El a declarat că a existat și o creștere a cantității de deșeuri, în special „în zona verde”, care este populară printre turiști.

În mai 2024, Wareing a depus o moțiune pentru a determina consiliul să accepte că turismul este o problemă pentru sat, moțiune care a fost respinsă cu șase voturi la patru.

Sute de mii de vizitatori vin anual în Bourton-on-the-Water

Satul este renumit pentru cele cinci poduri joase și arcuite din piatră, în timp ce casele și magazinele sale sunt faimoase pentru piatra lor galbenă.

Recomandări Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe

Bourton-on-the-Water se află într-o zonă de o frumusețe naturală remarcabilă, Cotswolds, fiind apreciat pentru arhitectura sa cu piatră de culoarea mierii. În fiecare an, satul atrage aproximativ 300.000 de vizitatori.

El se remarcă și prin piețele fermierilor, bisericile istorice și numeroase trasee pentru drumeții în zona înconjurătoare. Aceste aspecte fac din Bourton-on-the-Water un loc foarte atractiv pentru turiștii care caută un cadru pitoresc și cultural englezesc autentic.

Bourton-on-the-Water nu este singurul sat din Cotswolds care a devenit copleșit de turism.

În Castle Combe, locuitorii au declarat că intimitatea lor a fost „invadată” de dronele turiștilor. Satul cu 356 de locuitori este vizitat de sute de oameni în fiecare an.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE