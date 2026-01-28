Echipa de protecție a frontierelor ar fi trebuit să creeze o barieră între protestatari și agenții ICE

„Întăririle trimise în Minnesota pentru o misiune de protecție trebuiau să fie folosite pentru a conduce operațiuni rapide, creând o barieră între echipele care efectuau arestările și cei care făceau probleme. Examinăm de ce echipa poliției de protecție a frontierelor (CBP) ar fi putut să nu respecte protocolul”, a declarat Miller.

Moartea lui Alex Pretti, un infirmier de 37 de ani, a generat controverse. În trecut, Miller i-a apărat pe agenți, numindu-l pe Pretti „asasin”

Raportul CBP despre moartea lui Alex Pretti

Potrivit raportului emis de Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor (CBP), Pretti a fost împușcat în timpul unei altercații fizice cu ofițerii. În timp ce aceștia încercau să-l aresteze, un agent al Patrulei de Frontieră a strigat de mai multe ori „Are o armă!”, înainte ca doi ofițeri să deschidă focul asupra lui.

„Personalul CBP a încercat să-l aresteze pe Pretti. Pretti s-a opus eforturilor personalului CBP și a urmat o luptă”, se arată în raport.

Conform documentului, armele utilizate de ofițeri au fost pistoale Glock 19 și Glock 47, emise de CBP. Raportul nu confirmă însă dacă gloanțele trase de ofițeri l-au lovit direct pe Pretti. Totodată, suspiciuni privind utilizarea armei lui Pretti în cursul altercației au fost alimentate de imagini filmate de martori.

Raportul CBP detaliază momentele critice. Aproximativ cinci secunde după ce un agent a strigat că Pretti are o armă, primul foc de armă a fost tras. Analiza video realizată de The New York Times indică faptul că Pretti era imobilizat la sol, cu brațele lângă cap, iar arma sa fusese deja confiscată de agenți. În ciuda acestui fapt, ofițerii au tras 10 focuri în total în doar cinci secunde, inclusiv după ce Pretti zăcea nemișcat pe trotuar.

„După împușcături, un agent al Patrulei de Frontieră a informat că se află în posesia armei de foc a lui Pretti. BPA a confiscat și a pus în siguranță arma de foc a lui Pretti în vehiculul său”, se arată în raportul CBP.

New York Times a analizat videoclipurile făcute de martori

Potrivit autorităților, Pretti s-a apropiat de agenții Patrulei de Frontieră SUA având asupra sa un pistol semiautomat de 9 milimetri.

„Aceasta pare să fie o situație în care o persoană a venit cu intenția de a provoca daune maxime și de a ucide forțele de ordine”, a declarat un oficial federal. Dar imaginile video arată un alt scenariu: Pretti nu prezenta semne clare de amenințare și era depășit numeric de agenți.

Într-o înregistrare analizată de New York Times, Pretti poate fi văzut filmând un grup de protestatari care discutau cu un agent federal. Ținea un telefon mobil într-o mână, în timp ce cealaltă mână era goală.

Aproximativ 30 de secunde înainte de împușcătură, un protestatar este împins la pământ. Pretti intervine între aceasta și agentul care l-a împins, atingându-i scurt talia. Agentul reacționează pulverizând spray lacrimogen în fața lui Pretti.

Pretti, care deținea un permis de portarmă, avea un pistol prins la șoldul drept, dar nu a încercat să-l scoată. În imagini, agenții nu par să fie conștienți de arma lui până mai târziu. În timp ce încearcă să ajute protestatarul, agenții îl prind din spate, iar acesta încearcă să se elibereze, fără a manifesta comportamente amenințătoare. În cele din urmă, este tras în spate și doborât la pământ.

În cursul altercației, mai mulți agenți îl țin pe Pretti la pământ. Unul dintre ei observă arma acestuia și strigă „Are o armă!”. Agentul care l-a pulverizat cu spray lacrimogen începe să-l lovească pe Pretti cu recipientul, deși mâinile acestuia sunt imobilizate lângă cap. Un alt agent încearcă să scoată arma lui Pretti din holster, în timp ce un coleg scoate propriul pistol și începe să tragă.

Conform imaginilor, împușcătura a fost trasă din spate, de către un agent care nu era în pericol direct. După prima împușcătură, agentul care dezarmase deja pe Pretti reacționează vizibil la zgomot, arătând confuzie.

În următoarele secunde, agentul trage alte trei focuri de armă, deși Pretti este deja la sol, cu mâinile goale – într-o mână ține telefonul, iar în cealaltă ochelarii.

Deși Pretti era complet dezarmat și nu mai se mișca pe asfalt, doi agenți deschid din nou focul de la distanță, trăgând șase gloanțe suplimentare.

În total, agenții au tras 10 focuri în cinci secunde. După împușcături, un agent lângă corpul lui Pretti poate fi auzit întrebând „Unde este arma?”, sugerând că nu toți erau conștienți că arma fusese deja îndepărtată.

După incident, agenții au început să-i acorde îngrijiri medicale lui Pretti, însă acesta nu a supraviețuit. Întregul eveniment, din momentul în care agenții au intrat în contact fizic cu Pretti până la ultima împușcătură, a durat doar 31 de secunde.

