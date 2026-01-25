„Din nou Minneapolis. Asupra unui bărbat cu un telefon în mână, care încerca să protejeze cu brațul o femeie îmbrâncită de agenții ICE, s-au năpustit 7 (șapte) gealați din ăștia, l-au lovit în cap, l-au călcat în picioare, apoi au tras în el 10 (zece) focuri de pistol. Omul avea 37 de ani, era asistent medical, cetățean american”, a scris cunoscutul jurnalist pe Republica și pe pagina sa de Facebook.

Cum au mințit agenții lui Trump: toate camerele de supraveghere îl arată ținând în mână un telefon, nicidecum o armă

Uciderea bărbatului a declanșat proteste și critici dure față de tactica forțelor federale. Potrivit autorităților, ofițerii au tras focuri de armă după ce bărbatul s-ar fi apropiat de ei cu o armă, însă înregistrările video și declarațiile celor apropiați îl arată ținând un telefon în mână în momentele inițiale ale confruntării și implicat în încercarea de a proteja alte persoane din apropiere.

„Toate camerele de supraveghere îl arată ținând în mână un telefon, nicidecum o armă. A fost trimis pe lumea cealaltă, alături de doamna Renée Good, cetățean american, tot 37 de ani, mamă a 3 copii, împușcată în plină față de aceiași bravi ICE. E limpede pentru oricine nu e fan Trump, că acești killeri au primit instrucțiuni să tragă de voie, asigurați fiind că nu vor suferi nicio consecință. Ceea ce se și întâmplă: înainte de orice anchetă, sunt declarați de către autorități nevinovați, în legitimă apărare”, acuză CTP.

Incidentul a fost surprins într-un videoclip distribuit pe rețelele sociale. Foto: captură NBC News

Cazul de sâmbătă este al treilea incident armat din Minneapolis, din ianuarie 2026

Acesta este al treilea incident armat în care sunt implicați agenți federali în Minneapolis în luna ianuarie 2026. Pe 7 ianuarie, un agent al Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) a împușcat mortal o femeie pe nume Renée Good în propria mașină, ceea ce a declanșat proteste de amploare în oraș. Ulterior, agentul federal care a împușcat-o pe femeie a devenit milionar din banii primiți din donații online de la MAGA.

O săptămână mai târziu, pe 14 ianuarie, un alt bărbat a fost împușcat în picior în timp ce încerca să scape de arestare. Ambele incidente au dus la proteste ample în Minneapolis.