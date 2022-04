Autoritățile din Dâmbovița plătesc bani serioși din buget pentru publicitate în presa locală. În unele cazuri, nemarcată.

Astfel, la început de aprilie, Consiliul Județean Dâmbovița a dat nu mai puțin de 190.000 de lei (aproape 40.000 de euro) pentru „diseminare informații în publicații online” din județ, „servicii publicitare” și „mediatizare conferințe de presă”.

Motivul plății dinspre CJ diferă de la publicație la publicație, fiind invocate inclusiv „Promovare evenimente instituții publice, inaugurări, lansări, organizare evenimente” sau „Realizare materiale de presă, interviuri, reportaje, apariție comunicate de presă, hotărâri, felicitare, mesaj sărbători”.

Au fost plătite, în general, cu 5.600 de lei sau 8.000 de lei, majoritatea site-urilor și portalurilor de știri din județ. Sunt 27 de site-uri, ziare, bloguri, un post de radio și o televiziune locală.

Unele publicații, cum ar fi Riposta pe Net, au primit și 5.600 de lei, și 8.000 de lei în aceeași zi pe două contracte diferite.

Cumpărările directe se regăsesc în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Lista este următoarea, cuprinzând site-uri cunoscute la nivel local și altele obscure:

De exemplu, site-ul dambovitanews.com are categoria „Consiliul Județean” și prezintă în titluri realizările CJ la persoana întâi. Pe 30 martie a fost publicată știrea „Astăzi, am semnat contractul pentru modernizarea DJ 714 sector Bolboci – contur Lac Bolboci – Cheile Tătarului”.

Materialul nu este marcat cu publicitate.

În ultimele săptămâni, materialele de pe site pot fi numărate pe degetele mâinilor. Iar majoritatea sunt comunicate preluate direct de la CJ, fără marcaj publicitar.

Același site are mai multe contracte cu Consiliul Județean Dâmbovița în anul 2021.

Dar nu doar pentru materiale de presă, publicitate sau felicitări pentru sărbătorile de iarnă.

Ci și un contract de dezinfecție împotriva SARS-COV-2.

Astfel, pe 8 octombrie 2021, între Consiliul Județean Dâmbovița și Euromedia Muntenia News era încheiat un contract în valoare de 3.000 de lei pentru dezinfecție „la sediul consiliului județean”.

Multe dintre aceste site-uri funcționează sub oblăduirea autorităților locale, de unde se susțin cu bani buni an de an. De unde presă independentă?

Sursă a ziarului Libertatea: