Cine sunt cele trei companii private care livrează marfă pe Lună

Parteneriatul public-privat reprezintă nucleul programului. Dintre cei trei contractori selectați, compania Astrobotic a dat marea lovitură financiară, fiind singurul furnizor care a fost adjudecat cu două misiuni distincte de transport, notează CNN.

Compania Firefly, cu sediul în Texas, vine la masă cu un avantaj tehnologic important, fiind singura dintre competitoare care a reușit până acum o misiune completă de succes, aselenizând vehiculul său Blue Ghost în apropierea ecuatorului lunar.

Cea de-a treia firmă, Intuitive Machines, deține, de asemenea, experiența a două aterizări în apropierea polului sud al Lunii, chiar dacă ambele operațiuni s-au soldat cu răsturnarea landerelor la contactul cu solul. Pe lângă flotele acestor companii, NASA analizează inclusiv reconversia unui rover de pe Marte, poreclit Promise, pe care vrea să îl trimită pe Lună pentru a ajuta la manipularea materialelor descărcate.

Avans pentru o industrie de 30 de miliarde de dolari

Aceste contracte fac parte din „Faza 1” a planului de construcție, coordonat de Carlos García-Galán, program executive în cadrul NASA. Această etapă inițială se va întinde până în 2028 și va înghiți în total 10 miliarde de dolari. Mesajul transmis către industrie este unul de stabilitate economică pe termen lung, menit să încurajeze firmele să își extindă capacitățile de producție și lanțurile de aprovizionare.

Pe lângă cele 590 de milioane de dolari alocate recent pentru transportul logistic, agenția a mai semnat în primăvară contracte suplimentare de peste un miliard de dolari pentru dezvoltarea vehiculelor de teren (buggies) și a dronelor care vor cartografia locul exact unde va fi amplasată baza. Totul face parte dintr-un buget total estimat la 30 de miliarde de dolari dedicat exclusiv bazei lunare, o componentă-cheie a programului Artemis, care a costat deja 100 de miliarde de dolari.

Obstacole pe platforma de lansare: eșecul partenerilor pune presiune pe livrări

Deși schema de finanțare este clară, transportul materialelor pe Lună rămâne o afacere de mare risc. NASA are nevoie ca aceste trei companii să funcționeze ceas, mai ales că alți titani privați dau semne de slăbiciune. Blue Origin, compania fondată de Jeff Bezos, a suferit un eșec major când racheta sa New Glenn a explodat pe platforma de lansare, punând sub semnul întrebării livrarea unui lander masiv de transport către polul sud lunar. În mod similar, SpaceX lucrează la nava Starship, însă vehiculul nu este încă operațional pentru transportul de mărfuri grele.

În acest context de incertitudine tehnologică, cele 590 de milioane de dolari acordate celor de la Astrobotic, Firefly și Intuitive Machines reprezintă pariul de siguranță al SUA. Washingtonul dorește urgentarea acestor livrări de infrastructură pentru a asigura dominanța americană în fața programului spațial al Chinei, care avansează rapid. Miza finală a acestor contracte de transport este ca, până în anii 2030, în fazele ulterioare ale proiectului, pe suprafața lunară să poată fi asamblate primele habitate presurizate și generatoare de energie unde astronauții să poată locui pe termen lung.

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