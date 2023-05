Modi a fost acuzat că a încălcat Constituția pentru că el a inaugurat noul sediu, în loc să-i permită președintei țării, Droupadi Murmu, să facă acest lucru.

Vastul complex de formă triunghiulară, aflat în centrul orașului Delhi, va găzdui camerele superioare și inferioare ale Parlamentului. Construcția se află lângă vechea clădire circulară a Parlamentului, ridicată în 1927, în timpul epocii coloniale, care va fi acum transformată în muzeu.

My heartiest congratulations to every citizen of India on the inauguration of the new Parliament building. I also express my heartfelt feelings to the 'Shram Yogis' who toiled to make the nation's dream of a new Parliament building come true in record time.#MyParliamentMyPride pic.twitter.com/sOpICM7tv2