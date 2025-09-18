Conform sursei citate, conversația a avut loc în momentul în care Donald Trump părăsea reședința regală după o vizită de 24 de ore, care a inclus o plimbare cu trăsura, un survol al echipei Red Arrows și un spectacol militar special Beating Retreat, urmat de un fastuos banchet de stat.

Cei doi, care s-au întâlnit anterior în 2019, în timpul primului mandat al lui Trump la Casa Albă, și-au luat rămas-bun înainte ca președintele american să plece spre Chequers pentru o întâlnire cu premierul Keir Starmer.

Nicola Hickling, o cititoare de buze specializată în criminalistică, a declarat pentru Metro că regele Charles pare să-l fi lăudat Donald Trump.

Conversația ar fi decurs astfel:

Charles: „Da. Da.”

Trump: (neinteligibil)

Charles: „Ești foarte deștept în ultima vreme”.

Trump: „Spui că ești cu mine?”.

Charles dă din cap și spune: „Bine”.

Trump: „Hai să ne strângem mâna”.

Cei doi își dau mâna, după care Trump se întoarce spre camere.

Trump: „Mulțumesc foarte mult. Este destul de fermecător. Mi-a arătat atât de multe”.

Președintele american se întoarce apoi către Charles.

Trump: „Mulțumesc pentru tot”.

Charles: „Cu plăcere”.

Nu este clar la ce anume se refereau Trump și Charles al III-lea în timpul conversației.

Recomandări Cum au reușit sute de români din Franţa să cumpere și să renoveze o biserică catolică în comuna lui Van Gogh

În discursurile ținute aseară la o cină de stat, monarhul britanic l-a îndemnat pe Trump să protejeze mediul și a reafirmat importanța sprijinirii Ucrainei în fața invaziei ruse.

Liderul republican de la Casa Albă l-a lăudat pe rege, apreciind că acesta „întruchipează tăria de caracter, noblețea și spiritul monarhiei britanice și al poporului britanic”.

Totodată, Trump le-a transmis celor 160 de invitați că „trebuie să apărăm moștenirea excepțională care ne face ceea ce suntem și trebuie să continuăm să apărăm valorile și popoarele lumii vorbitoare de limbă engleză”.

Cititoarea pe buze Nicola Hickling a dezvăluit anterior gluma cu care regele Charles a spart gheața când a vorbit cu Melania Trump.