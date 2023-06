France, Valence, 2023-05-12. After two murders by firearms in thres days in the sensitive area of Fontbarlettes Le Plan, a major security and law enforcement operation is deployed in the area with reinforcements of CRS. A police officer from the Intervention Brigade patrols among the buildings of the Fontbarlettes housing estate. Photography by Nicolas Guyonnet / Hans Lucas. France, Valence, 2023-05-12. Apres deux meurtres par arme a feu en trois jours dans le quartier sensible de Fontbarlettes Le Plan un important dispositif de securisation et de maintien de l ordre est deploye dans le quartier avec des renforts de CRS. Un policier de la Brigade d intervention patrouille au milieu des immeubles de la cite de Fontbarlettes. Photographie de Nicolas Guyonnet / Hans Lucas.,Image: 775615128, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no