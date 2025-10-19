Ultimele imagini cu cei doi copii în viață

Cei doi au fost găsiți fără suflare într-o baltă din satul Docăneasa, iar autoritățile au reușit să afle traseul pe care l-au făcut cei mici în ultimele clipe ale vieții lor.

În înregistrarea de pe camerele de supraveghere, făcută cu aproximativ cinci ore înainte de tragedie și publicată de Info Vaslui, se vede cum fetița de 8 ani împinge o bicicletă, iar băiețelul de 4 ani aleargă vesel pe lângă ea, pe drumul pustiu.

Potrivit anchetatorilor, mama unuia dintre ei le-a spus polițiștilor că, în jurul orei 17.30, micuții se jucau în fața porții. A fost ultima dată când i-a văzut în viață.

Dispăruți după o zi de joacă

Cei doi copii au fost dați dispăruți vineri seară, după ce nu s-au mai întors acasă. Trupurile lor au fost găsite în jurul orei 19.50, când mama unuia dintre copii a ajuns la baltă. Acolo, i-a găsit pe copii în apă. Scenele au fost de nedescris. Femeia, disperată, i-a scos din apă și a încercat să-i salveze, dar era prea târziu. Martorii spun că cei doi erau deja morți. Echipajele medicale au constatat decesul și au notat în raport „insuficiență respiratorie”.

Dan Byron, solistul și fondatorul trupei byron: „Suntem un popor paradoxal. E ironic că începem să dăm vina pe oamenii care încearcă să repare și îi ridicăm în slăvi pe cei care au stricat“
Recomandări
Dan Byron, solistul și fondatorul trupei byron: „Suntem un popor paradoxal. E ironic că începem să dăm vina pe oamenii care încearcă să repare și îi ridicăm în slăvi pe cei care au stricat“

Medicii legiști au confirmat că moartea celor doi copii a fost cauzată de șoc hipotermic. Trupurile nu prezentau urme de violență, ceea ce exclude o posibilă agresiune. Totul indică o tragedie petrecută… în joacă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Șoferii vor depinde de medic, dacă mai vor permis - o lege nouă propusă de MAI așteaptă să fie adoptată

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Video. Ce s-a putut vedea în filmarea cu momentul exploziei! Secunda catastrofală ce multora le scăpase din vedere. Și nu e tot! Ce apare în imaginile cu interiorul blocului după explozie sunt scene tragice
Viva.ro
Video. Ce s-a putut vedea în filmarea cu momentul exploziei! Secunda catastrofală ce multora le scăpase din vedere. Și nu e tot! Ce apare în imaginile cu interiorul blocului după explozie sunt scene tragice
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Unica.ro
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent”: „Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este…”
Elle.ro
Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent”: „Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este…”
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
GSP.RO
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
Parteneri
Doliu la nivel înalt în România! A murit și ea! Suferință și tăcere după pierderea devastatoare, mult prea devreme: „A suferit mult, Dumnezeu să-i închidă rănile”. Ce legătură avea Dana Barb cu Adrian Năstase
Libertateapentrufemei.ro
Doliu la nivel înalt în România! A murit și ea! Suferință și tăcere după pierderea devastatoare, mult prea devreme: „A suferit mult, Dumnezeu să-i închidă rănile”. Ce legătură avea Dana Barb cu Adrian Năstase
Noi imagini cu Elena Lasconi, în Paradisul ei din Câmpulung! Primărița s-a pus pe grădinărit! Cum arată vila pe care a renovat-o complet și a transformat-o într-o “bijuterie
Avantaje.ro
Noi imagini cu Elena Lasconi, în Paradisul ei din Câmpulung! Primărița s-a pus pe grădinărit! Cum arată vila pe care a renovat-o complet și a transformat-o într-o “bijuterie
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Dan Byron, solistul și fondatorul trupei byron: „Suntem un popor paradoxal. E ironic că începem să dăm vina pe oamenii care încearcă să repare și îi ridicăm în slăvi pe cei care au stricat“
Exclusiv Interviu
Știri România 16:00
Dan Byron, solistul și fondatorul trupei byron: „Suntem un popor paradoxal. E ironic că începem să dăm vina pe oamenii care încearcă să repare și îi ridicăm în slăvi pe cei care au stricat“
Rareș Prisacariu, copilul minune din Botoșani, l-a întâlnit pe David Popovici și au jucat ping-pong: „Această strângere de mână mă va însoți mereu”
Știri România 13:52
Rareș Prisacariu, copilul minune din Botoșani, l-a întâlnit pe David Popovici și au jucat ping-pong: „Această strângere de mână mă va însoți mereu”
Parteneri
De ce cuplurile fac mai puțin sex în relațiile de lungă durată. Explicațiile specialiștilor
Adevarul.ro
De ce cuplurile fac mai puțin sex în relațiile de lungă durată. Explicațiile specialiștilor
Destinația de vacanţă, la 2 ore de Bucureşti, în care poți să păcălești toamna până târziu în noiembrie. L-a fermecat inclusiv pe George Clooney
Fanatik.ro
Destinația de vacanţă, la 2 ore de Bucureşti, în care poți să păcălești toamna până târziu în noiembrie. L-a fermecat inclusiv pe George Clooney
Weekend plin de surprize pentru toate zodiile! Cine primește vești care le pot schimba viața
Financiarul.ro
Weekend plin de surprize pentru toate zodiile! Cine primește vești care le pot schimba viața
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Elle.ro
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Se iubesc cântărețul Raoul și Mirabela Dauer?! Între ei e o diferență de 32 de ani! „Fiecare avem lumini și avem umbre”
Unica.ro
Se iubesc cântărețul Raoul și Mirabela Dauer?! Între ei e o diferență de 32 de ani! „Fiecare avem lumini și avem umbre”
Bilanțul victimelor e în creștere, iar Ilie Bolojan tocmai a dezvăluit că doi răniți au fost transportați în străinătate. Ce se întâmplă acum: „Din păcate...”
Viva.ro
Bilanțul victimelor e în creștere, iar Ilie Bolojan tocmai a dezvăluit că doi răniți au fost transportați în străinătate. Ce se întâmplă acum: „Din păcate...”

Monden

Theo Rose l-a ironizat pe Tudor Chirilă în fața tuturor. „Vă dați seama ce vrăjeală la el. Pare că zice ceva, dar nu zice nimic”
Stiri Mondene 15:20
Theo Rose l-a ironizat pe Tudor Chirilă în fața tuturor. „Vă dați seama ce vrăjeală la el. Pare că zice ceva, dar nu zice nimic”
Olga Guțanu, iubita lui CRBL, a spus dacă vrea sau nu, copil cu artistul. „E misiune imposibilă. El își ascunde toate emoțiile”
Stiri Mondene 14:12
Olga Guțanu, iubita lui CRBL, a spus dacă vrea sau nu, copil cu artistul. „E misiune imposibilă. El își ascunde toate emoțiile”
Parteneri
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
TVMania.ro
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
ObservatorNews.ro
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
"O pieliță, care crește pe creier, iar la câțiva ani se reface". Sanatate multă, doamnă dragă! Iubita noastră atriță a fost iar operată pe creier
Libertateapentrufemei.ro
"O pieliță, care crește pe creier, iar la câțiva ani se reface". Sanatate multă, doamnă dragă! Iubita noastră atriță a fost iar operată pe creier
Parteneri
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
GSP.ro
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.ro
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Parteneri
Prefectul Capitalei avertizează că au apărut informații false despre blocul din Rahova
Mediafax.ro
Prefectul Capitalei avertizează că au apărut informații false despre blocul din Rahova
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
StirileKanalD.ro
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Wowbiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
KanalD.ro
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT

Politic

Cel mai sărac ministru al României nu are casă, mașină sau terenuri, dar a împrumutat PSD cu 198.000 de lei
Politică 08:40
Cel mai sărac ministru al României nu are casă, mașină sau terenuri, dar a împrumutat PSD cu 198.000 de lei
„Mătuşa Tamara ne-a dus la 16%”, spune Vasile Dîncu. 2025 nu e primul an când PSD ajunge la sub 20% în sondaje
Politică 18 oct.
„Mătuşa Tamara ne-a dus la 16%”, spune Vasile Dîncu. 2025 nu e primul an când PSD ajunge la sub 20% în sondaje
Parteneri
Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare
ZiaruldeIasi.ro
Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare
Ion Țiriac, gest superb pentru familiile din blocul din Rahova, devastat de explozie. ”Rămânem implicați”
Fanatik.ro
Ion Țiriac, gest superb pentru familiile din blocul din Rahova, devastat de explozie. ”Rămânem implicați”
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift
Spotmedia.ro
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift