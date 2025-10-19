Cuprins:
Ultimele imagini cu cei doi copii în viață
Cei doi au fost găsiți fără suflare într-o baltă din satul Docăneasa, iar autoritățile au reușit să afle traseul pe care l-au făcut cei mici în ultimele clipe ale vieții lor.
În înregistrarea de pe camerele de supraveghere, făcută cu aproximativ cinci ore înainte de tragedie și publicată de Info Vaslui, se vede cum fetița de 8 ani împinge o bicicletă, iar băiețelul de 4 ani aleargă vesel pe lângă ea, pe drumul pustiu.
Potrivit anchetatorilor, mama unuia dintre ei le-a spus polițiștilor că, în jurul orei 17.30, micuții se jucau în fața porții. A fost ultima dată când i-a văzut în viață.
Dispăruți după o zi de joacă
Cei doi copii au fost dați dispăruți vineri seară, după ce nu s-au mai întors acasă. Trupurile lor au fost găsite în jurul orei 19.50, când mama unuia dintre copii a ajuns la baltă. Acolo, i-a găsit pe copii în apă. Scenele au fost de nedescris. Femeia, disperată, i-a scos din apă și a încercat să-i salveze, dar era prea târziu. Martorii spun că cei doi erau deja morți. Echipajele medicale au constatat decesul și au notat în raport „insuficiență respiratorie”.
Medicii legiști au confirmat că moartea celor doi copii a fost cauzată de șoc hipotermic. Trupurile nu prezentau urme de violență, ceea ce exclude o posibilă agresiune. Totul indică o tragedie petrecută… în joacă.
