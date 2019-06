Copii mușcați de căpușe, plimbați între spitale. Reacția ministrului sănătății

Reacția ministrului sănătății a venit după ce tot mai multe persoane s-au prezentat la camerele de gardă ale spitalelor mușcate de căpușe. Mușcătura este periculoasă, pentru că insecta poate transmite germeni care să provoace Boala Lyme.

„Am reînceput vizitele inopinate în unităţile sanitare, aşa cum am spus. Luni seară am fost în Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic de Urgenţe pentru Copii „Grigore Alexandrescu”. Garda era bine organizată, protocoale şi circuitele respectate, dar în discuţiile pe care le-am avut cu părinţii copiilor prezenţi în unitate am constatat că pentru un fapt banal, o muşcătură de căpuşă, micii pacienţi sunt plimbaţi între spitale pentru asigurarea tratamentului. Am cerut medicilor de la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” să elaboreze un protocol pentru profilaxia muşcăturii de căpuşă care să fie distribuit tuturor spitalelor de urgenţă pentru copii. Acest protocol a fost finalizat şi va fi distribuit începând de mâine unităţilor sanitare”, a explicat Pintea, potrivit Agerpres.

