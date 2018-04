Cum îți dai seama că ai fost mușcat de căpușe, după ce ai fost la iarbă verde? Dacă descoperi insecta pe suprafața pe suprafața pielii, iar zona s-a înroșit, e recomandat un consult medical doarece căpușele pot transmite boala Lyme, considerată periculoasă. Sunt și oameni care reușesc să scoată căpușele cu ajutorul unei pensete. Acest lucru trebuie făcut cu atenție pentru a scoate și capul insectei.

În ultimele zile, zeci de oameni din Timișoara a ufost mușcați de căpușe. Petrică Enulescu a pățit asta în timp ce se afla la iarbă verde, cu familia într-o localitate din Caraș-Severin. Câinele a fost prima victimă.

„Ce are neg? Nu că e cipul. Nu are cum să fie cipul. Am făcut poză. Am trimis la stăpâna de la care am luat câinele. Căpușă! Caută pe Internet cum să scoatem căpușa câinelui. Din câte știu, se ia un chibrit, se umezește, se unge cu ulei, se unge în jurul căpușei, după care cu penseta se răsucește ca să nu o rupi. Și după o oră, ce era la gâtul câinelui… Plângea…”, a spus Petrică Enulescu, pacient.