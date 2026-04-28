Roblox, Arma 3 și Discord

„Copiii sunt vizați în mod cinic prin jocuri online”, avertizează Poliția pentru Minori din Ucraina, atrăgând atenția asupra unei noi metode folosite de serviciile secrete rusești pentru a recruta minori în scopuri ilegale.

Platforme populare precum Roblox, Arma 3 și Discord sunt exploatate pentru a atrage victimele. Metoda constă în câștigarea încrederii tinerilor prin intermediul unor „prieteni mai mari” virtuali, care ulterior mută conversațiile pe aplicații precum Telegram.

„Un străin devine un mentor virtual, oferă cadouri și încurajează copiii să participe la misiuni aparent inofensive, care pot include chiar și arme reale sau explozibili”, explică autoritățile ucrainene.

Jocurile de geolocalizare și „testele de curaj”

O altă strategie periculoasă constă în utilizarea aplicațiilor de geolocalizare care cer copiilor să fotografieze obiective strategice, precum echipamente militare sau infrastructură energetică.

În acest mod, minorii sunt manipulați să devină complici fără să înțeleagă consecințele.

„Explicați copiilor că aceste „premii’ sunt capcane. Odată ce iau parte, devin responsabili de infracțiuni adevărate”, subliniază poliția.

Situația devine și mai alarmantă când minorii refuză să participe la astfel de acțiuni. În aceste cazuri, recrutorii recurg la șantaj și amenințări.

Un exemplu concret este incidentul din 16 aprilie, în orașul Ciop, regiunea Transcarpatia, unde un elev de 15 ani a deschis focul asupra unui coleg.

Tânărul a fost influențat de persoane necunoscute întâlnite printr-un joc online, iar arma utilizată, inițial o replică, fusese modificată pentru a deveni funcțională.

Într-un alt caz, la Odessa, o femeie de 19 ani a fost arestată pentru planificarea unui atentat cu explozibili, după ce fusese recrutată printr-un mesaj online.

Cum pot părinții să protejeze copiii

Poliția recomandă supravegherea atentă a activităților online ale copiilor și dialogul deschis despre riscurile asociate. Dacă există suspiciuni de recrutare, autoritățile competente, precum Poliția Cibernetică, SBU sau Poliția pentru Minori, trebuie alertate imediat.

Pentru fiecare „misiune de joc” poate exista un agent inamic în spate, avertizează oficialii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Incredibil, ce transformare! E de nerecunoscut! Cum arată Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Incredibil, ce transformare! E de nerecunoscut! Cum arată Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. Dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
Unica.ro
O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. Dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Elle.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
gsp
Portarul huligan a șocat Spania! » Scene violente în „șocul” pentru evitarea retrogradării
GSP.RO
Portarul huligan a șocat Spania! » Scene violente în „șocul” pentru evitarea retrogradării
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Libertateapentrufemei.ro
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Avantaje.ro
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!
Tvmania.ro
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!

Alte știri

Fundația Ringier și Asociația Magic, împreună, în programul umanitar MagiCARE, pentru copiii diagnosticați cu cancer. În lupta cu boala, micuții suferinzi pot fi tratați în străinătate, pe cheltuiala statului, dacă în România nu sunt soluții medicale
Știri România 08:00
Fundația Ringier și Asociația Magic, împreună, în programul umanitar MagiCARE, pentru copiii diagnosticați cu cancer. În lupta cu boala, micuții suferinzi pot fi tratați în străinătate, pe cheltuiala statului, dacă în România nu sunt soluții medicale
Benzina s-a scumpit, iar motorina a trecut de 9 lei, marți, 28 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Știri România 07:57
Benzina s-a scumpit, iar motorina a trecut de 9 lei, marți, 28 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Parteneri
Fostul combinat din Oțelu Roșu, readus la viață. Uzina lui Umbrărescu schimbă fața orașului monoindustrial
Adevarul.ro
Fostul combinat din Oțelu Roșu, readus la viață. Uzina lui Umbrărescu schimbă fața orașului monoindustrial
Cum a contribuit Rinat Ahmetov la protecția Ucrainei, României și a țărilor din estul Europei. Suma uriașă de bani donată
Fanatik.ro
Cum a contribuit Rinat Ahmetov la protecția Ucrainei, României și a țărilor din estul Europei. Suma uriașă de bani donată
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Parteneri
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți

Monden

Scarlett Johansson se plânge că „aplică de 20 de ani pentru un rol” și tot nu l-a obținut
Stiri Mondene 27 apr.
Scarlett Johansson se plânge că „aplică de 20 de ani pentru un rol” și tot nu l-a obținut
Serialele la care se uită actorul Daniel Nuță: „Sunt la zi cu el”. Cum îl strigă fanii când îl văd pe stradă
Exclusiv
Stiri Mondene 27 apr.
Serialele la care se uită actorul Daniel Nuță: „Sunt la zi cu el”. Cum îl strigă fanii când îl văd pe stradă
Parteneri
„Ăsta da bărbat!” Ce spune Laura Cosoi despre soțul ei, singurul bărbat dintr-o casă cu 5 fetițe. Gestul făcut de Cosmin Curticăpean pentru mama lui i-a lăsat pe toți fără cuvinte
TVMania.ro
„Ăsta da bărbat!” Ce spune Laura Cosoi despre soțul ei, singurul bărbat dintr-o casă cu 5 fetițe. Gestul făcut de Cosmin Curticăpean pentru mama lui i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Culoarul pentru salvare. Un proiect de lege vrea să schimbe regulile în trafic
ObservatorNews.ro
Culoarul pentru salvare. Un proiect de lege vrea să schimbe regulile în trafic
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Parteneri
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
GSP.ro
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
Răzvan Lucescu, despre ultimele zile ale lui Mircea Lucescu: „Tatăl meu a simțit asta, a știut”
GSP.ro
Răzvan Lucescu, despre ultimele zile ale lui Mircea Lucescu: „Tatăl meu a simțit asta, a știut”
Parteneri
Președintele Serbiei crede că România ar putea cădea „sub influența predominantă” a SUA.
Mediafax.ro
Președintele Serbiei crede că România ar putea cădea „sub influența predominantă” a SUA.
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Wowbiz.ro
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Promo
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Mediafax.ro
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Caz șocant în București. O femeie a ajuns în stare critică după un lifting facial: „Noi am pregătit acum, am luat sicriul, loc de veci..”
KanalD.ro
Caz șocant în București. O femeie a ajuns în stare critică după un lifting facial: „Noi am pregătit acum, am luat sicriul, loc de veci..”

Politic

George Simion în 2024: „Nu bat palma cu PSD. Îmi dau demisia din toate funcțiile dacă AUR face alianță cu PSD”
Politică 07:58
George Simion în 2024: „Nu bat palma cu PSD. Îmi dau demisia din toate funcțiile dacă AUR face alianță cu PSD”
Ilie Bolojan, în căutare de susținere pentru un guvern minoritar, dar resemnat în fața moțiunii: „PSD și AUR au în plan anticipatele”
Politică 27 apr.
Ilie Bolojan, în căutare de susținere pentru un guvern minoritar, dar resemnat în fața moțiunii: „PSD și AUR au în plan anticipatele”
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
„Triatlonul Imposturii” la Agenția pentru Sport. Angajatul care muncește 24 de ore pe zi, premii olimpice „din burtă” și baze sportive pierdute în acte
Fanatik.ro
„Triatlonul Imposturii” la Agenția pentru Sport. Angajatul care muncește 24 de ore pe zi, premii olimpice „din burtă” și baze sportive pierdute în acte
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal