Roblox, Arma 3 și Discord

„Copiii sunt vizați în mod cinic prin jocuri online”, avertizează Poliția pentru Minori din Ucraina, atrăgând atenția asupra unei noi metode folosite de serviciile secrete rusești pentru a recruta minori în scopuri ilegale.

Platforme populare precum Roblox, Arma 3 și Discord sunt exploatate pentru a atrage victimele. Metoda constă în câștigarea încrederii tinerilor prin intermediul unor „prieteni mai mari” virtuali, care ulterior mută conversațiile pe aplicații precum Telegram.

„Un străin devine un mentor virtual, oferă cadouri și încurajează copiii să participe la misiuni aparent inofensive, care pot include chiar și arme reale sau explozibili”, explică autoritățile ucrainene.

Jocurile de geolocalizare și „testele de curaj”

O altă strategie periculoasă constă în utilizarea aplicațiilor de geolocalizare care cer copiilor să fotografieze obiective strategice, precum echipamente militare sau infrastructură energetică.

În acest mod, minorii sunt manipulați să devină complici fără să înțeleagă consecințele.

„Explicați copiilor că aceste „premii’ sunt capcane. Odată ce iau parte, devin responsabili de infracțiuni adevărate”, subliniază poliția.

Situația devine și mai alarmantă când minorii refuză să participe la astfel de acțiuni. În aceste cazuri, recrutorii recurg la șantaj și amenințări.

Un exemplu concret este incidentul din 16 aprilie, în orașul Ciop, regiunea Transcarpatia, unde un elev de 15 ani a deschis focul asupra unui coleg.

Tânărul a fost influențat de persoane necunoscute întâlnite printr-un joc online, iar arma utilizată, inițial o replică, fusese modificată pentru a deveni funcțională.

Într-un alt caz, la Odessa, o femeie de 19 ani a fost arestată pentru planificarea unui atentat cu explozibili, după ce fusese recrutată printr-un mesaj online.

Cum pot părinții să protejeze copiii

Poliția recomandă supravegherea atentă a activităților online ale copiilor și dialogul deschis despre riscurile asociate. Dacă există suspiciuni de recrutare, autoritățile competente, precum Poliția Cibernetică, SBU sau Poliția pentru Minori, trebuie alertate imediat.

Pentru fiecare „misiune de joc” poate exista un agent inamic în spate, avertizează oficialii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE