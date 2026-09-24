Copiii între 2 și 8 ani pot descoperi gimnastica la Sala „Nadia Comăneci” din Otopeni. Prima selecție pentru cursurile gratuite are loc joi, în prezența marii campioane

O nouă generație de copii este invitată să facă primii pași în gimnastică într-un loc cu o semnificație specială. Fundația Țiriac organizează joi, 24 septembrie 2026, prima selecție pentru cursurile gratuite de inițiere în gimnastică, la Sala „Nadia Comăneci” din Otopeni. Marea campioană va fi prezentă la eveniment.

Joi, 24 septembrie, copiii cu vârste între 2 și 8 ani au ocazia să facă primii pași în gimnastică la Sala de Gimnastică „Nadia Comăneci” din Otopeni. Fundația Țiriac organizează aici prima selecție pentru cursurile gratuite de inițiere, iar evenimentul se va desfășura în prezența Nadiei Comăneci.

Este primul eveniment deschis publicului organizat în sala care poartă numele celei mai cunoscute gimnaste din România. Sala a fost prezentată oficial în luna iulie a acestui an, iar acum își deschide porțile pentru copii.

Prezența Nadiei Comăneci la prima selecție adaugă o semnificație aparte evenimentului.

Campioana olimpică rămâne una dintre cele mai importante figuri ale sportului românesc și ale gimnasticii mondiale, iar povestea performanței sale continuă să inspire copii și sportivi din întreaga lume.

Sala de Gimnastică „Nadia Comăneci” este susținută de Banca Transilvania, în calitate de sponsor.

Parteneriatul dintre BT și Nadia Comăneci face parte dintr-un demers mai larg de susținere a sportului și a proiectelor care folosesc mișcarea și educația sportivă pentru a contribui la dezvoltarea copiilor și a comunităților.

Inițiativele din cadrul platformei sportive de la Otopeni urmăresc să ofere copiilor acces la mai multe discipline sportive și la spații în care aceștia să poată descoperi activitatea fizică într-un mediu dedicat.